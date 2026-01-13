İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan Kartal Anadolu Adliyesi, yargı camiasını derinden sarsan bir silahlı saldırıya sahne oldu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf 23. Ceza Dairesi'nde görev yapan kadın hakim Aslı Kahraman, adliye binası içerisinde silahlı saldırıya uğradı. Olayın failinin, aynı adliyede görevli savcı M.Ç.K. olduğu bildirildi. Peki, Hakim Aslı Kahraman kimdir? Aslı Kahraman kaç yaşında, nereli? Detaylar...

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Edinilen bilgilere göre saldırı, Kartal Anadolu Adliyesi binası içerisinde henüz nedeni netleşmeyen bir tartışmanın ardından gerçekleşti. Savcı M.Ç.K., yanında bulunan silahla hakim Aslı Kahraman'a ateş açtı. Açılan ateş sonucu Kahraman'ın bacağından yaralandığı öğrenildi.

Saldırının ardından savcı M.Ç.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin yapılması amacıyla Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

HAKİM ASLI KAHRAMAN KİMDİR?

Hakim Aslı Kahraman, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 23. Ceza Dairesi'nde görev yapan bir yargı mensubudur. Kadın hakim olarak istinaf mahkemesinde ceza davalarına bakmaktadır.

Mesleki geçmişi, eğitim hayatı ve daha önce görev yaptığı yerlere ilişkin resmi ve doğrulanmış bilgiler kamuoyuna açık değildir. Yetkili kurumlar tarafından paylaşılmış ek bir özgeçmiş bilgisi bulunmadığından, bu başlık altında yalnızca kesinleşmiş ve doğrulanmış veriler yer almaktadır.

ASLI KAHRAMAN KAÇ YAŞINDA?

Hakim Aslı Kahraman'ın doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuoyuna yansımış resmi veya doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

ASLI KAHRAMAN NERELİ?

Aslı Kahraman'ın memleketi veya doğum yeri hakkında da şu ana kadar resmi kaynaklar tarafından doğrulanmış herhangi bir bilgi paylaşılmamıştır.

Kişisel verilerin korunması ve yanlış bilgilendirmeden kaçınmak adına, bu konuda spekülatif veya varsayıma dayalı hiçbir ifade kullanılmamıştır.