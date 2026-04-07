Hakan Yavuz gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Yapı Kontrol Saha Şefi Hakan Yavuz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Üsküdar Belediyesi’ndeki operasyon, kısa sürede gündemin ilk sıralarına yerleşti. Gözler, Yapı Kontrol Saha Şefi Hakan Yavuz’a çevrildi. Hakan Yavuz gerçekten gözaltına mı alındı ve hangi iddialar nedeniyle soruşturmanın merkezinde yer alıyor? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HAKAN YAVUZ GÖZALTINA MI ALINDI?

Üsküdar Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Hakan Yavuz’un da gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı belirtildi. Listede, Hakan Yavuz’un Yapı Kontrol Saha Şefi olarak görev yaptığı ifade ediliyor. İstanbul ve Yalova’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

HAKAN YAVUZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Hakan Yavuz’un gözaltına alınmasının, Üsküdar Belediyesi’nde yürütülen soruşturmada ortaya atılan ciddi iddialarla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Soruşturma kapsamında; yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, bu süreçlerde yetkisi olmayan kişilerin devreye girdiği ve müteahhitlerden gayri yasal menfaat temin edildiği öne sürülüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ile bağlantılı süreçlerde görev alan isimlerin de bu nedenle soruşturmaya dahil edildiği belirtiliyor.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİNDE NELER OLUYOR?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Üsküdar Belediyesi’nde yapı ruhsatı ve iskan işlemlerinin mevzuata aykırı şekilde yürütüldüğü iddia ediliyor. Özellikle belediye iştiraki Kent A.Ş.’nin paravan olarak kullanıldığı, ruhsat süreçlerinin resmi kurallar yerine belirli bir sistem üzerinden yönlendirildiği öne sürülüyor. İddialara göre, oluşturulan kapalı devre iletişim ağı ve renklendirme sistemi ile hangi başvuruların ilerletileceği belirlenirken, süreçlerin maddi menfaat karşılığında şekillendirildiği ileri sürülüyor.

HAKAN YAVUZ KİMDİR?

Hakan Yavuz’un, Üsküdar Belediyesi’nde Yapı Kontrol Saha Şefi olarak görev yaptığı belirtiliyor. Soruşturma kapsamında adı geçen Yavuz hakkında yaş, memleket ve kişisel geçmişine dair detaylı resmi bilgiler ise henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında belediye yöneticileri, teknik personeller, iş takipçileri ve müteahhitler yer alıyor. Listede; Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci, Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu, Barkın Ege Tekkökoğlu, Özgür Ceylan, çeşitli iş takipçileri ve çok sayıda müteahhit bulunuyor. Toplamda 20 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.