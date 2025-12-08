Hakan Sabancı kimdir? Hakan Sabancı kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Hakan Sabancı, hem iş dünyasındaki etkisi hem de sosyal yaşamıyla sıkça gündeme gelen isimlerden biri. Sabancı ailesinin genç kuşak temsilcilerinden olan Hakan Sabancı, iş dünyasında aktif rol almasının yanı sıra özel yaşamıyla da merak uyandırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamındayer alıyor.

HAKAN SABANCI KİMDİR?

Hakan Sabancı, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından ve ünlü Sabancı ailesinin genç temsilcilerinden biridir. Finans, yatırım ve iş dünyasında aktif rol alan Sabancı, aynı zamanda sosyal yaşamıyla da sık sık magazin gündeminde yer almaktadır. Ailesinin iş dünyasındaki güçlü konumu ve kendi girişimci ruhu sayesinde hem iş hayatında hem de sosyal platformlarda dikkat çeken bir figür olarak öne çıkıyor.

HAKAN SABANCI KAÇ YAŞINDA?

Hakan Sabancı, 14 Şubat 1991 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.

HAKAN SABANCI NERELİ?

Hakan Sabancı, İstanbul doğumlu olup, eğitim ve yaşamının büyük bir kısmını da bu şehirde geçirmiştir.

HAKAN SABANCI'NIN KARİYERİ

Hakan Sabancı, eğitimini tamamladıktan sonra iş dünyasında aktif bir rol almaya başlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde California Üniversitesi'nden ekonomi lisansıyla mezun olduktan sonra Türkiye'ye dönerek iş hayatına atılmıştır. Halen Densa Holding'in yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Sabancı, iş dünyasında yatırım, yönetim ve strateji konularında aktif çalışmalar yürütmektedir.

Ailesinin iş alanındaki mirası ve kendi vizyonu, onu genç yaşta Türkiye iş dünyasının tanınan isimlerinden biri haline getirmiştir. Sosyal yaşamı ve iş hayatındaki hareketleriyle de medyanın ilgi odağı olmayı sürdürüyor.