Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk sevgili mi? Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk ne açıklama yaptı, aşk iddiaları doğru mu?

Son günlerde magazin kulislerinde sıkça konuşulan Hakan Sabancı– Rabia Soytürk yakınlaşması, ikilinin aşk yaşadığı iddialarını beraberinde getirdi. Kameralar karşısında yapılan temkinli açıklamalar ve net bir yalanlamanın gelmemesi, merakı daha da artırdı. Peki, Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk sevgili mi, taraflar bu iddialara ne yanıt verdi? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HAKAN SABANCI İLE RABİA SOYTÜRK SEVGİLİ Mİ?

Oyuncu Rabia Soytürk ile iş insanı Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Hande Erçel'le olan uzun süreli ilişkisinin sona ermesinin ardından Sabancı'nın adının Rabia Soytürk'le anılması, gözleri genç oyuncuya çevirdi.

RABİA SOYTÜRK NE AÇIKLAMA YAPTI?

Önceki akşam Persona Menajerlik'in yılbaşı davetinde objektiflere yansıyan Rabia Soytürk, özel hayatına dair soruları yanıtladı. Sürekli farklı isimlerle anılmasına dair soruya açık sözlülükle cevap veren oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Yazıyorsunuz ama boş diyebilirim. Birçok kişiyle yazdınız. Sonra gördünüz, hiçbir sonuca ulaşmadı."

Özel hayatının bu iddialardan etkilenip etkilenmediği sorulan Soytürk, net ama sakin bir duruş sergileyerek şunları söyledi:

"Hayatımda biri varsa ve ben çıkıp 'Yazılan kişi benim hayatımda değil' diyorsam, gerisi çok da önemli değil bence."

HAKAN SABANCI İLE RABİA SOYTÜRK ARASINDAKİ AŞK İDDİALARI DOĞRU MU?

Muhabirlerin, "Hakan Sabancı'yla aşk yaşadığınız iddiasının gerçeklik payı var mı?" sorusu karşısında Rabia Soytürk, konuyu doğrudan yalanlamadı. Röportajı sonlandırmak isterken gelen "Cevabınız havada kaldı" yorumuna ise dikkat çeken şu yanıtı verdi:

"Havada kalsın. Belki bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyordur. Konuşulması gerektiği zaman konuşulur. Ben de şu an bunu çok söylemek istemeyebilirim ama güzel şeyler vardır, çok da tadı kaçmasın."

Bu sözler, magazin kulislerinde "iddiaları örtülü şekilde doğruladı" yorumlarına neden oldu.

HAKAN SABANCI ARAÇ MI GÖNDERDİ?

Etkinlik çıkışında kulisleri hareketlendiren bir diğer iddia ise Hakan Sabancı'nın, Rabia Soytürk için VIP araç gönderdiği yönünde oldu. İddiaya göre Soytürk, organizasyondan Sabancı'ya ait araçla ayrıldı ve Emirgan'daki yalıya geçti. Taraflardan bu iddiaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

RABİA SOYTÜRK KİMDİR?

Rabia Soytürk, 11 Ocak 1999 doğumludur ve İstanbul'ludur. Oyunculuk kariyerine televizyon dizileriyle adım atan Soytürk, "Öğretmen" dizisiyle dikkat çekmiş, asıl çıkışını ise "Duy Beni" dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle yapmıştır. Genç yaşına rağmen geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

HAKAN SABANCI KİMDİR?

Hakan Sabancı, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Sabancı Ailesinin üyelerindendir. Uzun yıllar iş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yer almıştır. Son olarak oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı üç yıllık ilişki ile adından söz ettirmiştir.