Hakan Çalhanoğlu neden yok, Türkiye Fransa maçında Hakan Çalhanoğlu yok mu, yedek mi, kadroda yok mu?

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Türkiye- Fransa maçı öncesinde Ay-Yıldızlı taraftarların en çok merak ettiği konuların başında Hakan Çalhanoğlu'nun durumu geliyor. Milli Takım'ın deneyimli kaptanının Fransa karşısında forma giyip giymeyeceği sorusu sosyal medyada da geniş yer buldu. Peki, Hakan Çalhanoğlu neden yok, yedek mi yoksa kadroda mı yer almıyor? Tüm ayrıntılar haberimizde…

HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN YOK?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı kritik maçlar öncesinde duygusal bir gelişmeye sahne oldu. Sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almayan kaptan Hakan Çalhanoğlu, Ay-Yıldızlı formada taşıdığı 10 numarayı genç yıldız Arda Güler'e devretti.

• Sakatlığı sebebiyle aday kadroya çağrılmayan Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım'daki 10 numaralı formasını Arda Güler'e bıraktı.

• Arda Güler, kaptanının bu jestine teşekkür ederek karşılık verdi.

• Milliler, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Uluslar A Ligi mücadelesine hazırlanan A Milli Futbol Takımı'nda forma numaraları konusunda dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmaması üzerine, Ay-Yıldızlıların simge numaralarından biri olan 10 numara Arda Güler'e geçti. Çalhanoğlu'nun bu jesti futbolseverlerden büyük ilgi gördü.

KAPTANDAN GENÇ YILDIZA DEVİR TESLİM

Milli Takım'da uzun süredir 10 numaralı formayı giyen Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle bu kampta takımın yanında olamayacak. Deneyimli oyuncu, yokluğunda formasını Arda Güler'e bırakarak takım içindeki birlik ve dayanışma mesajını da vermiş oldu. Arda Güler de kaptanının bu anlamlı hareketinin ardından Çalhanoğlu'na teşekkür etti.

10 NUMARA ARTIK ARDA GÜLER'DE

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı güncel aday kadroda Arda Güler yer alırken, Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle listede bulunmuyor. Bu gelişmeyle birlikte Arda Güler, Çalhanoğlu'nun yokluğunda Milli Takım'ın 10 numaralı formasıyla sahaya çıkacak.

AY-YILDIZLILARI ZORLU BİR FİKSTÜR BEKLİYOR

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Avrupa futbolunun güçlü ekipleriyle mücadele edecek. Milliler, gruptaki ilk sınavında 25 Eylül'de saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda Fransa'yı konuk edecek. Ay-Yıldızlıların ikinci karşılaşması ise 28 Eylül'de Bursa'da İtalya'ya karşı oynanacak.

DEPLASMANDA BELÇİKA VE İTALYA SINAVI

İç sahadaki iki maçın ardından Milli Takım deplasman yolculuğuna çıkacak. Türkiye, 2 Ekim'de Belçika'ya, 5 Ekim'de ise İtalya'ya konuk olacak. TFF'nin yayımladığı resmi fikstür de bu tarih ve karşılaşmaları doğruluyor.