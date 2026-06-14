Haiti İskoçya maçı hangi kanalda, 2026 Dünya Kupası Haiti İskoçya nereden CANLI izlenir?

Dünya Kupası grup aşamasında sahne alacak Haiti-İskoçya mücadelesi öncesinde futbol tutkunları yayıncı kuruluş bilgilerini araştırmaya başladı. 2026 Dünya Kupası kapsamında oynanacak karşılaşmayı televizyon ve dijital platformlar üzerinden takip etmek isteyenler, "Haiti İskoçya canlı yayın", "Haiti İskoçya maçı hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Canlı izleme linki var mı?" sorularına yanıt arıyor. Haiti ile İskoçya arasındaki maçın yayın detayları haberimizde.

HAİTİ - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 2026 DÜNYA KUPASI HAİTİ İSKOÇYA CANLI İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Turnuvanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Haiti ile İskoçya mücadelesi öncesinde futbolseverler yayın bilgilerini araştırıyor. "Haiti - İskoçya maçı hangi kanalda?", "Saat kaçta başlayacak?" ve "Canlı nereden izlenir?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanırken, karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar belli oldu.

HAİTİ - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

FIFA 2026 Dünya Kupası kapsamında oynanacak Haiti - İskoçya karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbol tutkunları mücadeleyi hem televizyondan hem de dijital platformlar üzerinden canlı takip edebilecek.

HAİTİ - İSKOÇYA MAÇI TRT SPOR CANLI İZLE

TRT Spor'u canlı izlemek isteyenler Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden yayına ulaşabiliyor. Ayrıca TRT Spor, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak da izlenebiliyor.

HAİTİ - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası grup aşamasında oynanacak Haiti - İskoçya karşılaşması 14 Haziran 2026 Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. İki takım da grupta avantaj elde etmek için sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

HAİTİ - İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele Türkiye saati ile 04.00'te başlayacak. Karşılaşma, geceyi futbolla geçirmek isteyen taraftarlara heyecan dolu anlar yaşatacak.

HAİTİ - İSKOÇYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Haiti ile İskoçya arasında oynanacak FIFA 2026 Dünya Kupası mücadelesine ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Foxborough kenti ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, uluslararası organizasyonlara sık sık sahne olan Gillette Stadyumu'nda oynanacak.

DÜNYA KUPASI'NDA KRİTİK MÜCADELE

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında puan kaybına tahammülü olmayan iki ekip, sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Haiti ve İskoçya arasındaki mücadele, grup sıralamasını doğrudan etkileyebilecek önemli karşılaşmalar arasında gösteriliyor. Futbolseverler ise bu heyecan dolu randevuyu TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.