Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu, özeti ve Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin detayları…

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, yıllar geçmesine rağmen televizyon ekranlarında ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Filmin yeniden yayınlanmasının ardından izleyiciler, "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kimler ve konusu ne?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Yeşilçam'ın efsane yapımı hakkında merak edilenler.

Hababam Sınıfı serisinin ikinci filmi olan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, 1975 yılında çekildi ve aynı yıl sinemaseverlerle buluştu. Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu film, Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eserinden sinemaya uyarlandı. Yapım, serinin en sevilen filmleri arasında gösteriliyor.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin büyük bölümü, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan tarihi Validebağ Adile Sultan Kasrında çekildi. Hababam Sınıfı serisinin simgesi haline gelen bu tarihi yapı, günümüzde de ziyaretçilerin ilgi gösterdiği önemli mekânlar arasında yer alıyor. Filmde okul sahnelerinin tamamına yakını burada gerçekleştirildi.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI FİLMİNİN KONUSU NE?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, özel Çamlıca Lisesi'nde eğitim gören yaramaz öğrencilerin birbirinden eğlenceli maceralarını konu alıyor. Mahmut Hoca'nın disiplinli eğitim anlayışı ile Hababam Sınıfı'nın bitmek bilmeyen muziplikleri arasında yaşanan olaylar, izleyicilere hem kahkaha hem de duygu dolu anlar yaşatıyor. Film, dostluk, dayanışma ve eğitim gibi temaları mizahi bir dille işliyor.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'nın geniş oyuncu kadrosunda Türk sinemasının usta isimleri yer alıyor.

• Kemal Sunal (İnek Şaban)

• Münir Özkul (Mahmut Hoca)

• Tarık Akan (Damat Ferit)

• Halit Akçatepe (Güdük Necmi)

• Adile Naşit (Hafize Ana)

• Şener Şen (Badi Ekrem)

• Ahmet Arıman (Hayta İsmail)

• Feridun Şavlı (Domdom Ali)

• Cem Gürdap (Tulum Hayri)

• Ergin Orbey (Parmak Ömer)

• Akil Öztuna (Akil Hoca)

• Sıtkı Akçatepe (Paşa Nuri)

HABABAM SINIFI SERİSİNİN UNUTULMAZ FİLMLERİ ARASINDA YER ALIYOR

Aradan geçen onlarca yıla rağmen televizyon ekranlarında yüksek izlenme oranlarına ulaşan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz karakterleri ve mizah dolu hikâyesiyle Türk sinemasının kült yapımları arasında gösterilmeye devam ediyor. Özellikle Kemal Sunal, Münir Özkul ve Adile Naşit'in performansları, filmin hafızalarda yer edinmesinde önemli rol oynuyor.