Hababam Sınıfı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Hababam Sınıfı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hababam Sınıfı filmini izleyecek olanların merak ettiği Hababam Sınıfı konusu nedir, Hababam Sınıfı oyuncuları kimler ve Hababam Sınıfı özeti gibi konuları inceliyoruz.

HABABAM SINIFI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? HABABAM SINIFI OYUNCULARI VE KONUSU

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Hababam Sınıfı, yıllar geçmesine rağmen televizyon ekranlarında ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Rıfat Ilgaz’ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan film, özellikle Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan ve Halit Akçatepe gibi usta isimlerin performanslarıyla Yeşilçam’ın kült yapımları arasında yer alıyor. Peki, Hababam Sınıfı filmi ne zaman ve nerede çekildi? Filmde hangi oyuncular rol aldı ve Hababam Sınıfı’nın konusu nedir? İşte filme dair merak edilenler.

HABABAM SINIFI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İlk Hababam Sınıfı filmi 1975 yılında çekildi. Filmin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez otururken, senaryosu Umur Bugay tarafından kaleme alındı. Yapım, Rıfat Ilgaz’ın eserinden beyaz perdeye uyarlandı ve Türk sinemasında komedi türünün en sevilen örneklerinden biri haline geldi.

Filmde öğrencilerin okul hayatı, öğretmenleriyle yaşadıkları olaylar ve birbirlerine yaptıkları şakalar mizahi bir dille anlatılırken, karakterlerin arasındaki dostluk da hikâyenin önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

HABABAM SINIFI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı filminde Özel Çamlıca Lisesi olarak gösterilen yapı, gerçekte bir okul değil. Filmin çekimleri İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı'nda gerçekleştirildi. Yapının sınıf ve okul bölümleri, filmle özdeşleşerek yıllar içinde Hababam Sınıfı hayranlarının en çok ziyaret ettiği sinema mekânlarından biri haline geldi.

Adile Sultan Kasrı, bugün de Hababam Sınıfı ile anılan önemli Yeşilçam mekânlarından biri olarak biliniyor.

HABABAM SINIFI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hababam Sınıfı, Özel Çamlıca Lisesi'nde okuyan ve okul yönetimiyle öğretmenlerine yaptıkları yaramazlıklarla ünlenen bir grup öğrencinin hikâyesini konu alıyor.

Kopya çekmekten okuldan kaçmaya, öğretmenlere çeşitli şakalar yapmaktan derslerden sıyrılmaya kadar birçok yönteme başvuran öğrenciler, yeni müdür yardımcısı ve tarih öğretmeni Mahmut Hoca'nın disiplin anlayışıyla karşı karşıya kalıyor. Öğrencilerin “Kel Mahmut” olarak adlandırdığı Mahmut Hoca, Hababam Sınıfı'nı disipline sokmaya çalışırken bir yandan da onların eğitim hayatında önemli bir yere sahip oluyor.

Filmin mizahi anlatımının arkasında ise öğretmen-öğrenci ilişkileri, arkadaşlık, dayanışma ve eğitim hayatına ilişkin mesajlar yer alıyor.

HABABAM SINIFI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Hababam Sınıfı'nın oyuncu kadrosunda Türk sinemasının önemli isimleri yer alıyor. Filmin öne çıkan oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

• Münir Özkul – Mahmut Hoca (Kel Mahmut)

• Kemal Sunal – İnek Şaban

• Tarık Akan – Damat Ferit

• Halit Akçatepe – Güdük Necmi

• Adile Naşit – Hafize Ana

• Cengiz Nezir – Bozum Cahit

• Ahmet Arıman – Hayta İsmail

• Feridun Şavlı – Domdom Ali

• Cem Gürdap – Tulum Hayri

• Ertuğrul Bilda – Külyutmaz Necmi

• Tuncay Akça – Bacaksız

• Sıtkı Akçatepe – Paşa Nuri

Filmin güçlü oyuncu kadrosu, Hababam Sınıfı'nın yıllar boyunca popülerliğini korumasında önemli rol oynadı.

HABABAM SINIFI NEDEN HALA İZLENİYOR?

Hababam Sınıfı, yalnızca komedi unsurlarıyla değil, karakterleri ve okul yaşamından kesitleriyle de Türk sinemasında özel bir yere sahip. Kemal Sunal'ın İnek Şaban karakteri, Münir Özkul'un Mahmut Hoca'sı ve Adile Naşit'in Hafize Ana'sı, filmin hafızalarda yer eden karakterleri arasında bulunuyor.

1975 yapımı film, aradan geçen yıllara rağmen televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ederken, çekildiği Adile Sultan Kasrı da filmin hayranları için nostaljik bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor.

Özetle Hababam Sınıfı 1975 yılında İstanbul Üsküdar'daki Adile Sultan Kasrı'nda çekildi. Ertem Eğilmez imzalı yapım; Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit ve Halit Akçatepe gibi usta oyuncuların yer aldığı kadrosuyla Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasındaki yerini koruyor.