Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ KONUSU NE?

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, okulun satılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasının ardından yaşanan eğlenceli olayları konu alıyor. Özel Çamlıca Lisesi'nin ekonomik sıkıntılar nedeniyle el değiştirme ihtimali ortaya çıkınca, Hababam Sınıfı öğrencileri okullarını kurtarmak için harekete geçer.

Bir yandan okul yönetimi çözüm ararken, diğer yandan Hababam'ın yaramaz öğrencileri her zamanki gibi birbirinden komik planlar yapar. Yanlış anlaşılmalar, sürpriz gelişmeler ve eğlenceli olaylar, filmin mizah dozunu artırırken dostluk ve dayanışma temaları da ön plana çıkar.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'un çekimleri, serinin diğer klasik filmlerinde olduğu gibi İstanbul Üsküdar'da bulunan Adile Sultan Kasrı'nda gerçekleştirildi. Filmde okul olarak kullanılan tarihi yapı, Hababam Sınıfı serisinin simgelerinden biri haline geldi.

Kasrın sınıfları, koridorları, bahçesi ve yatakhane bölümleri film boyunca yoğun şekilde kullanıldı. Günümüzde de Adile Sultan Kasrı, Hababam Sınıfı'nın unutulmaz çekim mekânı olarak ziyaretçilerin ilgi gösterdiği yerler arasında bulunuyor.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin yönetmenliğini Kartal Tibet üstlendi. 1980 yılında çekilen yapım, aynı yıl sinemalarda gösterime girerek Hababam Sınıfı serisinin sevilen devam filmleri arasındaki yerini aldı.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda Türk sinemasının birbirinden değerli isimleri yer alıyor.

• Münir Özkul – Kel Mahmut

• Şener Şen – Badi Ekrem

• Adile Naşit – Hafize Ana

• Perran Kutman – Binnur Hoca

• Ahmet Arıman – Hayta İsmail

• Erdal Özyağcılar – Şakir

• Talip Güran – Tulum Hayri

• Cengiz Nezir – Bozum Cahit

• Şevket Altuğ

• Muharrem Gürses

Filmde ayrıca Hababam Sınıfı'nın sevilen öğrencileri ve öğretmenleri de hikâyeye renk katıyor.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR NEDEN HÂLÂ İZLENİYOR?

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, yalnızca komedi unsurlarıyla değil, dostluk, dayanışma ve okul kültürünü sıcak bir dille anlatmasıyla da Türk sinemasının klasik yapımları arasında gösteriliyor. Usta oyuncuların unutulmaz performansları, akılda kalan diyalogları ve samimi atmosferi sayesinde film, her yaştan izleyicinin keyifle izlediği Hababam Sınıfı serisinin önemli halkalarından biri olmayı sürdürüyor.