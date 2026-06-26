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Haaland neden yok, Norveç’te Haaland sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Haaland neden yok, Norveç’te Haaland sakat mı, cezalı mı, yedek mi?
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Erling Haaland neden yok, sakat mı yoksa cezalı mı, yedek mi? Futbolseverler bu sorunun yanıtını merak ederken, yıldız golcünün kadroda yer almaması büyük bir şaşkınlık yarattı. Maç öncesi açıklanan ilk 11 ve kadro listesi sonrası Haaland’ın durumuna dair farklı ihtimaller gündeme geldi.

Haaland’ın forma giymemesi, teknik direktör kararı, olası bir sakatlık ya da cezalı duruma bağlı olup olmadığı sorularını beraberinde getirdi. Taraftarlar, “Haaland neden yok?” sorusunun yanıtını araştırırken, resmi açıklamalar ve son dakika gelişmeleri oyuncunun durumuna ışık tutuyor.

HAALAND NEDEN YOK?

Erling Haaland’ın Norveç Milli Takımı kadrosunda yer alıp sahada olmaması futbolseverlerin dikkatini çekti. Maç öncesinde açıklanan kadroda yıldız golcünün bulunmasına rağmen ilk 11’de başlamaması “Haaland neden yok, sakat mı yoksa cezalı mı?” sorularını gündeme getirdi. Ancak gelen bilgilere göre Haaland’ın herhangi bir sakatlık ya da ceza durumu bulunmuyor.

HAALAND YEDEKLER ARASINDA MI?

Erling Haaland karşılaşmada yedekler arasında yer alıyor. Teknik heyetin maç planlamasına göre Norveçli yıldızın ilk 11’de başlamadığı, ancak ihtiyaç duyulması halinde ikinci yarıda oyuna dahil olabileceği belirtiliyor. Bu durum, tamamen teknik direktör tercihine bağlı bir rotasyon kararı olarak değerlendiriliyor.

TEKNİK DİREKTÖR KARARI VE DETAYLAR

Norveç teknik direktörünün, maçın gidişatına göre Haaland’ı oyuna sonradan dahil etmeyi planladığı ifade ediliyor. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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