H3N2 virüsü, dünya genelinde dikkat çeken yeni bir influenza alt tipidir. Özellikle Avustralya'da başlayan ve kısa sürede yayılan salgın, bilim insanlarını ve halk sağlığı otoritelerini alarma geçirmiştir. Peki, H3N2 virüsü Türkiye'de var mı? H3N2 virüsü nedir, belirtileri nelerdir? H3N2 virüsünden nasıl korunulur? Detaylar haberimizde!

H3N2 VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE VAR MI?

Prof. Dr. Tevfik Özlü, H3N2 virüsünün Türkiye'de henüz yaygın olarak izole edilmediğini belirtmektedir. Ancak Avrupa'da sık görüldüğü ve Türkiye'nin Avrupa ile yoğun iletişim içinde olması nedeniyle, virüsün önümüzdeki günlerde ülkemize ulaşmasının muhtemel olduğunu ifade ediyor.

Sağlık otoriteleri, Türkiye'de henüz bir influenza salgınının başlamadığını vurgulamakla birlikte, risk gruplarının önlem alması gerektiğini özellikle vurguluyor. Bu gruplar arasında 5 yaş altı çocuklar, 50 yaş üstü yetişkinler ve kronik hastalığı olan kişiler öne çıkmaktadır.

H3N2 VİRÜSÜ NEDİR?

H3N2 virüsü, influenza A virüsünün alt tiplerinden biridir ve klasik grip virüsüne göre daha hızlı bulaşma potansiyeline sahiptir. Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün aktardığına göre, Avustralya'daki salgında virüsün 7 farklı mutasyon geçirdiği doğrulanmıştır. Bu mutasyonlar, virüsün bulaştırıcılık hızını artırmakta ve salgının daha geniş bir kitleye yayılmasına neden olmaktadır.

H3N2 virüsü, özellikle risk gruplarında daha ağır seyredebilir. Ancak mevcut grip aşıları, mutasyonlara rağmen kısmen koruyucu etkiye sahiptir. Aşı olan kişiler, hastalık geçirse bile daha hafif semptomlarla atlatabilmektedir.

H3N2 BELİRTİLERİ NELERDİR?

H3N2 virüsünün belirtileri klasik grip semptomları ile büyük ölçüde benzerdir. Prof. Dr. Özlü'ye göre virüsün yayılmasını önlemenin en etkili yollarından biri, hasta olan kişilerin sosyal alanlardan uzak durması ve maske kullanmasıdır.

H3N2 belirtileri şunları içermektedir:

Yüksek ateş

Burun akıntısı ve tıkanıklık

Hapşırma ve öksürük

Geniz akıntısı

Vücutta halsizlik ve kırgınlık

Baş ağrısı

Belirtiler, diğer viral enfeksiyonlarla karıştırılabilir, bu nedenle özellikle risk gruplarının dikkatli olması gerekmektedir.

H3N2 VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?

H3N2 virüsünden korunmak, diğer solunum yolu enfeksiyonlarından korunma yöntemleri ile benzerdir. Uzmanlar, korunma yollarını şu şekilde özetlemektedir:

Grip aşısı yaptırmak: Mevcut influenza aşıları, virüse karşı kısmen koruyucudur ve ağır hastalık riskini azaltır.

Hasta kişilerle teması sınırlamak: Özellikle ateşi ve öksürüğü olan kişilerden uzak durmak gerekir.

Maske kullanmak: Özellikle toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske takmak virüsün yayılmasını önler.

Hijyen kurallarına dikkat etmek: Elleri sık yıkamak ve ortak kullanım alanlarında temastan kaçınmak önemlidir.

Evde istirahat: Hastalık belirtileri görüldüğünde evde kalarak başkalarına bulaşmayı önlemek.

Prof. Dr. Özlü'nün vurguladığı üzere, risk gruplarının önlem alması salgının yayılmasını önemli ölçüde azaltacaktır.