Güven Hokna kimdir? Güven Hokna kaç yaşında, nereli?

Uzun yıllardır hem tiyatro sahnelerinde hem de televizyon ekranlarında unutulmaz roller üstlenen Güven Hokna hakkında merak edilenler artıyor. Peki, Güven Hokna kimdir? Güven Hokna kaç yaşında, nereli?

Türk tiyatro ve televizyon dünyasının usta isimlerinden biri olan Güven Hokna, yıllar içinde sahnede ve ekranlarda unutulmaz karakterlere hayat verdi. Peki, Güven Hokna kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÜVEN HOKNA KİMDİR?

Güven Hokna, 24 Ocak 1946 doğumlu, Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. 1967 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra 35 yıl boyunca Devlet Tiyatroları'nda görev yapmıştır. Televizyon dünyasında ise 1993-1998 yılları arasında yayınlanan "Ferhunde Hanımlar" dizisiyle tanınmıştır.

Kariyeri boyunca birçok dizi, sinema filmi ve tiyatro oyununda rol almış, özellikle "Zerda", "Yaprak Dökümü", "Kurtlar Vadisi" ve "Bana Sevmeyi Anlat" gibi yapımlarla izleyicilerin karşısına çıkmıştır. Ayrıca 2019 yılında DSP'den İstanbul Üsküdar Belediye Başkan adayı olmuştur.

GÜVEN HOKNA KAÇ YAŞINDA?

Güven Hokna, 24 Ocak 1946 doğumlu olduğuna göre 2025 yılı itibarıyla 79 yaşındadır.

GÜVEN HOKNA NERELİ?

Güven Hokna, Ankara, Türkiye doğumludur.

GÜVEN HOKNA'NIN KARİYERİ

Tiyatro: Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 35 yıl boyunca çeşitli oyunlarda görev aldı. Öne çıkan oyunlar arasında "İkinci Bahar", "Galilei'nin Yaşamı", "Yedi Kocalı Hürmüz" ve "Balıkesir Muhallebicisi" yer alır.

Televizyon: "Ferhunde Hanımlar", "Zerda", "Yaprak Dökümü", "Bana Sevmeyi Anlat", "Kurtlar Vadisi", "İkinci Bahar" gibi dizilerde önemli roller üstlendi.

Sinema: "Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu", "Eşkıya" gibi filmlerde rol aldı.

Siyasi Girişim: 2019'da DSP'den Üsküdar Belediye Başkan adayı oldu.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
