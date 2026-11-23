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Gürsel Tekin'in ayağı, 22 Kasım 2026'da Konya'da esnaf ziyareti yaparken kayıp düşmesiyle kırıldı. CHP Genel Başkanlığına bağlı koordinatör olarak çalışan Tekin, kazayı aynı akşam sosyal medya hesabından duyurdu.

GÜRSEL TEKİN'E NE OLDU?

Gürsel Tekin, Konya'da esnafı gezerken ayağı kayıp düştü ve ayağı kırıldı. Tekin birkaç gündür kentteydi; 20 Kasım'da da Konya'da esnafla görüşüp dertlerini dinlemişti.

GÜRSEL TEKİN'İN AYAĞI NASIL KIRILDI?

Gürsel Tekin'in ayağı, esnaf ziyareti sırasında kayıp düşmesi sonucu kırıldı. Paylaşımında "Konya'da esnaf ziyaretimiz sırasında ayağım kaydı" diyen Tekin, sahaya kısa bir mola vermek zorunda kaldığını yazdı. Geçmiş olsun mesajı gönderenlere teşekkür etti ve "Merak etmeyin, en kısa sürede sahada olacağız" dedi.

GÜRSEL TEKİN KİMDİR?

Gürsel Tekin, CHP'de İstanbul il başkanlığı, genel başkan yardımcılığı ve genel sekreterlik yapmış bir siyasetçi. Siyasete 1984'te Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) ile girdi, ardından SHP'ye geçti ve 1995'teki SHP-CHP birleşmesiyle CHP'de kaldı.

Eylül 2025'te İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına görevlendirildi. Ekim 2026'da il başkanlığından alındı ve Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki genel başkanlığa bağlı koordinatörlüğe getirildi.

GÜRSEL TEKİN KAÇ YAŞINDA?

Gürsel Tekin 62 yaşında. 1964'te doğdu.

GÜRSEL TEKİN NERELİ?

Gürsel Tekin Ardahanlı. Ardahan'ın Göle ilçesinde doğdu, liseyi Kars'ta okudu. 1981'de İstanbul'a taşındı ve bir süre Kadıköy'de garsonluk yaptı.

GÜRSEL TEKİN NE MEZUNU?

Gürsel Tekin lise mezunu. 1981'de Kars Alparslan Lisesi'ni bitirdi; Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni kazandı ama maddi sıkıntılar yüzünden okula devam edemedi.

GÜRSEL TEKİN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Gürsel Tekin, 1989 ve 1994 yerel seçimlerinde SHP'den Kadıköy Belediye Meclisi üyesi seçildi. 2002-2005 arasında CHP İstanbul il başkan yardımcısıydı, 2004'te İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne girdi.

14 Ağustos 2007'de CHP İstanbul İl Başkanı oldu ve 2010'da parti meclisine seçilene kadar bu görevde kaldı. Ağustos 2010'da genel başkan yardımcılığına, 2014'te genel sekreterliğe getirildi. 2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi; Meclis'teki görevi 2023'te sona erdi.