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Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar, Gürcistan'ın dini yapısını ve İsrail ile ilişkilerini yeniden gündeme getirdi. Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesinin ardından futbolseverler, Gürcistan'ın Türkiye ile bağlantısını, nüfusunun Müslüman olup olmadığını ve İsrail'e yönelik siyasi tutumunu araştırmaya başladı. PEKİ, Gürcistan Türk mü, Müslüman mı? Gürcistan İsrail'i destekliyor mu?

GÜRCİSTAN TÜRK MÜ?

Gürcistan, Türkiye'nin komşusu olan ve Kafkasya bölgesinde yer alan bağımsız bir ülkedir. Gürcistan Türk devleti değildir. Ülkenin çoğunluğunu Gürcü halkı oluşturur ve resmi dili Gürcücedir.

Gürcüler, kendilerine özgü bir etnik kimliğe, dile ve kültürel geçmişe sahiptir. Türkiye ile Gürcistan arasında komşuluk, ticaret, turizm ve diplomatik ilişkiler bulunması, iki ülkenin aynı millete mensup olduğu anlamına gelmez.

Gürcistan, Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alır. Başkenti Tiflis olan ülkenin Karadeniz'e de kıyısı bulunmaktadır.

GÜRCİSTAN MÜSLÜMAN MI?

Gürcistan'ın nüfusunun çoğunluğu Hristiyandır. Ülkede ağırlıklı olarak Gürcü Ortodoks Kilisesi'ne bağlı Hristiyanlar yaşamaktadır. Bununla birlikte Gürcistan'da önemli bir Müslüman nüfus da bulunmaktadır.

Gürcistan Ulusal İstatistik Ofisinin 2024 nüfus sayımı verilerine göre:

- Ortodoks Hristiyanlar: Yüzde 82

- Müslümanlar: Yüzde 11,1

- Ermeni Apostolik Kilisesi mensupları: Yüzde 2,6 civarı

Bu veriler, Gürcistan'ın Müslüman çoğunluklu bir ülke olmadığını, ancak ülkede kayda değer bir Müslüman topluluğun yaşadığını gösteriyor.

GÜRCİSTAN İSRAİL'İ DESTEKLİYOR MU?

Gürcistan ile İsrail arasında diplomatik ilişkiler bulunmaktadır. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 1 Haziran 1992 tarihinde kurulmuştur. Taraflar, ekonomi, turizm, sağlık, eğitim ve teknoloji gibi farklı alanlarda iş birliği yürütmektedir.

Gürcistan yönetimi, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'e yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınamış ve İsrail ile dayanışma mesajları vermiştir. Dönemin Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Başbakanı İrakli Garibaşvili de saldırılara ilişkin açıklamalarında İsrail'e desteklerini ifade etmiştir.

Dolayısıyla Gürcistan'ın İsrail ile diplomatik ilişkileri ve siyasi iş birliği bulunmaktadır. Ancak bu durum, İsrail'in bütün politikalarının Gürcistan tarafından desteklendiği anlamına gelmez. İki ülkenin diplomatik ilişkileri ile belirli siyasi ve askeri gelişmelere yönelik tutumlarını birbirinden ayırmak gerekir.