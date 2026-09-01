Gurbetçi Şaban filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Gurbetçi Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Gurbetçi Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gurbetçi Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği Gurbetçi Şaban konusu nedir, Gurbetçi Şaban oyuncuları kimler ve Gurbetçi Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? OYUNCULARI VE KONUSU

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Gurbetçi Şaban, Kemal Sunal'ın sevilen filmleri arasında bulunuyor. Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı 1985 yapımı film, Almanya'ya çalışmak için giden Şaban'ın burada yaşadığı olayları mizahi bir dille anlatıyor. Yıllar geçmesine rağmen televizyon ekranlarında ilgiyle izlenen film hakkında “Gurbetçi Şaban filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kimler ve konusu ne?” soruları araştırılıyor.

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gurbetçi Şaban filminin çekimleri Almanya'nın Köln kentinde gerçekleştirildi. Filmde Almanya'daki Türk işçilerin yaşamı, çalışma koşulları ve gurbet hayatı ön plana çıkarılırken, Köln'ün sokakları ve çalışma ortamları da hikâyenin önemli parçaları arasında yer alıyor. Filmin Almanya'da çekilmiş olması, gurbetçi yaşamının atmosferinin gerçekçi şekilde yansıtılmasına katkı sağlıyor.

Bazı kaynaklarda çekimlerin Köln ve çevresinde gerçekleştirildiği belirtilirken, filmin temel çekim lokasyonu olarak Köln öne çıkıyor. Yapımın Almanya'daki Türk toplumunun gündelik hayatına dair görüntüler sunması, filmi döneminin dikkat çeken yapımlarından biri haline getiriyor.

GURBETÇİ ŞABAN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Gurbetçi Şaban, 1985 yapımı bir Türk sinema filmidir. Yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in oturduğu filmin senaryosunu Halit Akçatepe ve Osman F. Seden kaleme aldı. Yapım yaklaşık 87 dakika sürüyor ve komedi türünün yanı sıra toplumsal mesajlarıyla da öne çıkıyor.

Film, Ekim 1985'te Türkiye'de vizyona girdi.

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Gurbetçi Şaban'ın kadrosunda dönemin önemli oyuncuları bulunuyor. Filmdeki başlıca oyuncular ve karakterleri şöyle:

• Kemal Sunal – Şaban Yıldız

• Müge Akyamaç – Bahar

• Yavuzer Çetinkaya – Fritz

• Reha Yurdakul – Hüseyin Usta

• Baykal Kent – Ustabaşı

• Ferhan Tanseli – Fabrikatör Hans

• Ayten Erman – Hans'ın karısı

• Akın Tunç – Hans'ın oğlu

• Ertem Göreç – Şaban'ın yol arkadaşı

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Yılmaz Vural, Hayri Ramazanoğlu, Gaye Süzer, Ferdi Akarnur ve Özdemir Akın gibi isimler de yer alıyor.

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, köyünde iş bulamayan Şaban Yıldız'ın para kazanmak amacıyla Almanya'ya gitmesiyle başlıyor. Çalışma izni olmadan Almanya'ya giden Şaban, burada zorlu çalışma koşullarıyla karşı karşıya kalıyor. Bir fabrikada çalışmaya başlayan Şaban, işverenin Türk işçilere yönelik baskıcı ve haksız tutumuna karşı mücadele etmeye karar veriyor.

Şaban, Almanya yolculuğu sırasında tanıştığı Bahar'a âşık olur ve onunla aynı fabrikada çalışmaya başlar. Fabrikadaki adaletsizlikler karşısında kendi yöntemleriyle çözüm üretmeye çalışan Şaban, zaman içerisinde zekâsını ve pratikliğini kullanarak hayatını değiştirmeyi başarır.

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİNİN TEMASI NE?

Gurbetçi Şaban, yalnızca güldürmeyi amaçlayan bir komedi filmi olmanın ötesinde Almanya'ya göç eden Türk işçilerin yaşadığı sorunları da ele alıyor. Çalışma şartları, yabancı ülkede yaşamanın zorlukları, bürokrasi, işveren baskısı ve gurbet hayatı filmin temel temaları arasında bulunuyor.

Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban karakteri ise saflığı, hazırcevaplığı ve pratik zekâsıyla karşılaştığı sorunların üstesinden gelmeye çalışıyor. Bu yönüyle film, toplumsal eleştiriyi Kemal Sunal'ın kendine özgü komedi anlayışıyla birleştiriyor.

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİNİN YÖNETMENİ Kİ?

Gurbetçi Şaban'ın yönetmenliğini Kartal Tibet üstlendi. Filmin senaryosunda ise Halit Akçatepe ve Osman F. Seden'in imzası bulunuyor. Yapımcılığını Memduh Ün'ün üstlendiği film, Kemal Sunal'ın kariyerindeki önemli yapımlardan biri olarak Türk sinemasındaki yerini koruyor.

Özetle Gurbetçi Şaban, 1985 yılında Almanya'nın Köln kentinde çekilen, Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı komedi türündeki bir yapım. Film, Almanya'ya çalışmak için giden Şaban'ın yaşadığı olaylar üzerinden gurbetçi Türklerin hayatına ve çalışma koşullarına mizahi bir bakış sunuyor.