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Güney Kore Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güney Kore Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Güney Kore Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusu futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Dünya Kupası kapsamında oynanacak karşılaşma öncesi taraftarlar, maçın tarihi, başlama saati ve yayın bilgilerine dair detayları öğrenmek için güncel programı takip ediyor.

Güney Kore ile Çekya arasında oynanacak maç için geri sayım başlarken, “ Güney Kore Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Kritik karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler, maçın yayın saati ve yayınlanacağı kanal bilgilerini araştırıyor.

GÜNEY KORE VS ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

FIFA 2026 Dünya Kupası kapsamında oynanacak Güney Kore ile Çekya karşılaşmasının yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kritik mücadele, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Maçı takip etmek isteyen izleyiciler ayrıca uydu ve dijital platformlar üzerinden de yayına erişim sağlayabilecek.

 

TRT 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Güney Kore-Çekya maçını TRT 1 üzerinden izlemek isteyen futbolseverler için platform ve kanal bilgileri de belli oldu. TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden yayın yapacak. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak canlı yayın izlenebilecek.

 

GÜNEY KORE ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Güney Kore ile Çekya arasındaki FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması 12 Haziran 2026 Cuma günü oynanacak. Futbolseverler bu önemli mücadele için geri sayıma devam ederken, maçın tarihi turnuva programında dikkat çeken karşılaşmalar arasında yer alıyor.

GÜNEY KORE ÇEKYA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen Güney Kore-Çekya mücadelesi saat 05:00’te başlayacak. Erken saatlerde oynanacak karşılaşma, futbolseverler için günün ilk Dünya Kupası heyecanı olacak.

 

GÜNEY KORE ÇEKYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

FIFA 2026 Dünya Kupası kapsamında oynanacak olan Güney Kore-Çekya maçı, Meksika’nın Zapopan kentinde bulunan Estadio Akron Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma, modern atmosferiyle dikkat çeken statta futbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOktay Çelik:

sabah 5 çıkıcam mı diye düşünüyorum şu an ?? geçen sene benzer saatlerde kalkıp izlemiştim gözlerim kapanmıştı ama futbol futbol ya ?? arkadaşlarla sohbet ederiz belki

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Haber YorumlarıHayati Tazrgül:

5 saat çok erken be. haber diyo ama neden bu saatte oynanıyo sorusu cevapsız kalıyo. meksikada olması biliyorum da yine de tuhaf. birde kanallar listesini niye veriyolar herkes zaten TRT1i biliyo

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Haber YorumlarıSeçkin Can:

sabah 5te mi başlıyo bu maç valla bi çileyi more avrupa liglerinde böyle erken saatlerde maç yok ama neyse TRT1de izleriz en azından bedavaya böyle karşılaşmalara alışman lazım artık

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