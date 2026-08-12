Kuzey Yarımküre’nin belirli bölgelerinde gündüzü kısa süreliğine alacakaranlığa dönüştürecek Tam Güneş Tutulması, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleşiyor. Peki, Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? 12 Ağustos tam Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Detaylar haberimizde.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

12 Ağustos 2026’da gerçekleşecek Tam Güneş Tutulması Türkiye’den görülemeyecek. Tutulmanın maksimum seviyeye ulaştığı saatlerde Güneş, Türkiye’de ufuk çizgisinin altında kalacağı için gök olayı ülkemizden ne tam ne de parçalı tutulma şeklinde gözlemlenebilecek.

NASA’nın tutulma güzergâhına ilişkin verilerinde de 12 Ağustos’taki tam tutulmanın görülebildiği bölgeler arasında Grönland, İzlanda, kuzey Rusya, Atlantik Okyanusu, İspanya ve Portekiz’in küçük bir bölümü yer alıyor. Avrupa’nın farklı bölgelerinde ise tutulma parçalı olarak gözlemlenebilecek.

Dolayısıyla Türkiye’de bulunan gözlemciler açısından 12 Ağustos 2026’daki tutulmanın herhangi bir evresini gökyüzünde izlemek mümkün olmayacak.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tam Güneş Tutulması 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek. Verilen astronomik hesaplamalara göre parçalı tutulma süreci TSİ 18.34 civarında başlayacak. Tam tutulma evresi TSİ 19.58’de başlayacak ve tutulmanın en yoğun noktası TSİ 20.47’de yaşanacak.

Tam tutulma anının süresi yaklaşık 2 dakika 18 saniye olacak. NASA’nın astronomik hesaplamalarında da 12 Ağustos 2026 tutulması için merkez hattındaki toplam tutulma süresi 2 dakika 18 saniye olarak veriliyor.