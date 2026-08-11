Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta 2026? Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

2 Ağustos 2026’da gerçekleşecek tam Güneş Tutulması, özellikle Avrupa ve Kuzey Atlantik hattındaki gözlemciler için önemli bir gökyüzü olayı olacak. Tutulmanın tam evresi Türkiye’den izlenemeyecek. NASA’nın tutulma güzergâhı verileri de tam tutulma hattının Grönland, İzlanda, Rusya’nın kuzeyi, İspanya ve Portekiz’in küçük bir bölümünden geçtiğini gösteriyor.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2026?

2026 yılının tam Güneş Tutulması, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü meydana gelecek. Verilen bilgilere göre tutulmanın Türkiye Saati ile (TSİ) 20.47 civarında yaşanması bekleniyor.

Tutulma sırasında Ay, Güneş ile Dünya arasına girerek Güneş'in belirli bölgelerden tamamen ya da kısmen görülmesini engelleyecek. Tam tutulma yalnızca Ay'ın tam gölgesinin ulaştığı dar güzergâhta izlenebilecek. NASA'nın verilerine göre 12 Ağustos'taki tutulmanın tamlık hattı Grönland, İzlanda, Rusya'nın kuzeyi, İspanya ve Portekiz'in küçük bir bölümünü kapsıyor.

Tutulmanın görülebileceği bölgeler arasında önemli farklılıklar bulunuyor. Tam tutulma hattında bulunan gözlemciler Güneş'in tamamen Ay'ın arkasında kaldığı kısa süreli evreyi izleyebilirken, hattın dışında kalan bazı bölgelerde yalnızca parçalı tutulma görülebilecek. NASA, Avrupa'nın büyük bölümünde ve Kuzey Afrika'nın kuzeybatısında parçalı tutulma gözlemleneceğini belirtiyor.

Küresel ölçekte tutulmanın başlangıcı UTC ile 15.34 civarında gerçekleşirken, tam tutulmanın ilk görüldüğü an 16.58, maksimum tutulma ise 17.46 UTC olarak hesaplanıyor. Bu saatler küresel tutulma zamanlarını ifade ediyor ve belirli bir şehir için yerel gözlem saati anlamına gelmiyor.

TAM GÜNEŞ TUTULMASININ İZLENECEĞİ BÖLGELER

Tam Güneş Tutulması'nın izleme hattı dünyanın belirli bölgeleriyle sınırlı olacak. Tam tutulmanın görülebileceği başlıca bölgeler şöyle:

Grönland

İzlanda

Kuzey Rusya

İspanya

Portekiz'in kuzey kesimleri

NASA'nın tutulma haritasında tam tutulma hattı Grönland, İzlanda ve İspanya üzerinden ilerlerken, Portekiz'in küçük bir bölümü de tam tutulma güzergâhında yer alıyor.

Bunun dışında Avrupa'nın kuzey ve batı kesimleri ile Kuzey Atlantik hattında tutulmanın parçalı biçimi gözlemlenebilecek. Dolayısıyla tutulmanın tüm dünyadan aynı şekilde izlenmesi mümkün olmayacak.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Hayır. 12 Ağustos 2026 tarihli tam Güneş Tutulması Türkiye'den doğrudan izlenemeyecek. Tam ve parçalı tutulmaya ait gölge hattı Türkiye sınırlarından geçmediği için Türkiye'deki gözlemciler tutulmayı gökyüzünde göremeyecek.

NASA'nın tutulma güzergâhı verileri tutulmanın görünürlük alanının Türkiye'yi kapsamadığını ortaya koyuyor.

Bu nedenle Türkiye'de yaşayanlar için 12 Ağustos'taki tutulmanın doğrudan gökyüzü gözlemi mümkün olmayacak. Tutulmayı takip etmek isteyenler için internet üzerinden gerçekleştirilecek canlı yayınlar alternatif olacak.

NASA ve uluslararası astronomi kuruluşlarının TSİ 20.15 itibarıyla internet üzerinden canlı yayın gerçekleştirmesi bekleniyor. Böylece Türkiye'den tutulmanın görüntülerini çevrim içi yayınlar aracılığıyla takip etmek mümkün olacak.

Tutulmanın Türkiye'den görülememesi, olayın küresel ölçekte gerçekleşmediği anlamına gelmiyor. Tam tersine, 12 Ağustos'taki tutulma dünyanın belirli bölgelerinde tam, daha geniş bir coğrafyada ise parçalı olarak gözlemlenecek. NASA'nın yayımladığı haritalar, tutulmanın hangi bölgelerden hangi biçimde izlenebileceğini ayrıntılı şekilde gösteriyor.