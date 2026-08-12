Güneş Tutulması İzmir’den görülecek mi? Gökyüzündeki bu önemli doğa olayını İzmir’den izlemek isteyen vatandaşlar, tutulmanın hangi saatlerde gerçekleşeceğini ve kentten ne kadarının görülebileceğini araştırıyor. İşte Güneş tutulmasının İzmir’den görülüp görülmeyeceğine ilişkin merak edilen detaylar...

12 AĞUSTOS 2026 GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DEN GÖRÜLECEK Mİ?

12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek Tam Güneş Tutulması, gökyüzü meraklılarının gündeminde yer alıyor. Ay’ın Güneş ile Dünya arasına girmesiyle meydana gelecek tutulmanın hangi bölgelerden izlenebileceği araştırılırken, Türkiye’de yaşayan vatandaşlar da “Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi?” sorusuna yanıt arıyor. Özellikle tutulmanın saati ve gözlemlenebileceği ülkeler merak ediliyor.

Kuzey Yarımküre’nin belirli bölgelerinde gündüz saatlerinde kısa süreliğine karanlık ve alacakaranlık görüntüsü oluşturacak olan 12 Ağustos 2026 Tam Güneş Tutulması, bazı bölgelerde tam tutulma, bazı bölgelerde ise parçalı tutulma şeklinde gözlemlenecek. Peki, 12 Ağustos Güneş Tutulması Türkiye’den izlenecek mi? Güneş tutulması İzmir’den görülecek mi? İşte tutulmanın Türkiye’den gözlemlenip gözlemlenemeyeceğine ilişkin detaylar...

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DEN GÖRÜLECEK Mİ?

12 Ağustos 2026’da gerçekleşecek Tam Güneş Tutulması Türkiye’den görülemeyecek. Tutulmanın maksimum seviyeye ulaştığı saatlerde Güneş’in Türkiye’de ufuk çizgisinin altında kalması nedeniyle gök olayı ülkemizden ne tam ne de parçalı tutulma olarak izlenebilecek.

Bu nedenle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve diğer şehirlerde bulunan gözlemciler, 12 Ağustos’taki tutulmanın herhangi bir evresini gökyüzünde gözlemleyemeyecek. Türkiye’de tutulmayı izlemek isteyenlerin, gök olayının görülebileceği bölgelerden yapılan canlı yayınları takip etmesi mümkün olacak.

12 AĞUSTOS GÜNEŞ TUTULMASI NERELERDEN İZLENECEK?

12 Ağustos 2026 Tam Güneş Tutulması, belirli bölgelerde tam tutulma şeklinde görülecek. Tutulmanın tam olarak izlenebileceği güzergâh içerisinde Grönland, İzlanda, kuzey Rusya ve Atlantik Okyanusu öne çıkıyor. Ayrıca İspanya ve Portekiz’in küçük bir bölümünden de tam tutulmanın gözlemlenebilmesi bekleniyor.

Avrupa’nın bazı bölgelerinde ise Ay’ın Güneş’in yalnızca bir bölümünü kapatması nedeniyle tutulma parçalı olarak görülebilecek. Tutulmanın izlenebileceği alan, Dünya’nın dönüşü ve Ay’ın gölgesinin ilerlemesiyle birlikte farklı bölgelerde değişiklik gösterecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

12 Ağustos 2026 Çarşamba günü meydana gelecek Güneş Tutulması için verilen astronomik hesaplamalara göre parçalı tutulma süreci TSİ 18.34 civarında başlayacak. Tam tutulma evresinin ise TSİ 19.58’de başlaması bekleniyor.

Tutulmanın en yoğun noktası TSİ 20.47 civarında yaşanacak. Tam tutulma evresinin merkez hattında yaklaşık 2 dakika 18 saniye sürmesi öngörülüyor. Ancak tutulmanın başlangıç ve bitiş saatleri gözlem yapılan bölgeye göre farklılık gösterebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI İZMİR’DEN GÖRÜLECEK Mİ?

12 Ağustos 2026’daki Tam Güneş Tutulması İzmir’den de görülemeyecek. Tutulmanın gerçekleştiği kritik saatlerde Güneş’in İzmir’de ufkun altında bulunması nedeniyle kentte yaşayanlar tutulmayı doğrudan gözlemleyemeyecek.

Dolayısıyla İzmir’in yanı sıra Türkiye’nin diğer bölgelerinde de 12 Ağustos 2026’daki Güneş Tutulması gökyüzünde izlenemeyecek. Tutulmayı takip etmek isteyen gökyüzü meraklıları, olayın görülebildiği bölgelerden gerçekleştirilecek canlı yayınlara yönelebilecek.