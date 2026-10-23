Gündemar Araştırma kimin, Gündemar’ın sahibi kim?

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Gündemar Araştırma ve Danışmanlık, kendini siyaset, iş dünyası ve ekonomi alanlarında faaliyet gösteren bir kamuoyu ve pazar araştırma kuruluşu olarak tanımlıyor. Şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat. İşte Gündemar Araştırma hakkında bilinenler.

GÜNDEMAR ARAŞTIRMA KİMİN?

Gündemar Araştırma, Prof. Dr. Tamer Bolat tarafından kuruldu. Bolat, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor ve araştırma sonuçlarını televizyon programlarında kamuoyuyla paylaşıyor. Şirketin resmi tanıtımında Bolat’ın kamu ve özel sektörde çeşitli görevlerde bulunduğu belirtiliyor.

PROF. DR. TAMER BOLAT KİMDİR?

Prof. Dr. Tamer Bolat, akademisyen ve araştırmacı. Uludağ Üniversitesi’nde eğitim alan Bolat, Gündemar Araştırma’nın kurucusu olarak şirketin kamuoyu araştırmalarını yönetiyor. Bolat, araştırma sonuçlarını özellikle Sözcü TV ekranlarında değerlendirmesiyle tanınıyor.

GÜNDEMAR ARAŞTIRMA NE İŞ YAPIYOR?

Gündemar, siyaset, ekonomi, iş dünyası ve politik psikoloji alanlarında saha araştırmaları yürüttüğünü açıklıyor. Şirket, düzenli olarak “ Türkiye Gündemi” başlıklı kamuoyu araştırmaları ve tescilli markası olan “Türkiye İş Dünyası Araştırmaları” raporlarını yayımlıyor. Seçim anketleri, oy dağılımı analizleri ve il bazında yapılan seçmen araştırmaları da şirketin çalışmaları arasında yer alıyor. Gündemar, araştırmalarının tüm aşamalarını kendi kadrosu ve akademik danışmanlarıyla yürüttüğünü, taşeron firma kullanmadığını belirtiyor.

GÜNDEMAR NE ZAMAN GÜNDEME GELDİ?

Gündemar Araştırma, 2025 yılında yayımladığı anketlerle kamuoyunda tanınmaya başladı. Şirketin Mayıs 2025’te Balıkesir’de yaptığı yerel anket de dönemin dikkat çeken araştırmaları arasında yer almıştı. Gündemar, o tarihten bu yana düzenli olarak ulusal çapta seçim anketleri yayımlıyor.

GÜNDEMAR’IN SON ANKETİ NE DİYOR?

Gündemar Araştırma, 23-30 Eylül 2026 tarihleri arasında 60 ilde 2 bin 400 katılımcıyla “Türkiye Gündemi Araştırması” gerçekleştirdi. Şirketin bu araştırmasında Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti birinci sırada yer aldı. Aynı dönemde yayımlanan ORC Araştırma’nın anketinde ise AK Parti birinci çıktı. İki araştırma arasında özellikle AK Parti, Yeni Parti ve CHP’nin oy oranlarında belirgin farklar bulunması, anket şirketlerinin güvenilirliğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.