Gümüşhane okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba Gümüşhane'de okul yok mu (KAR TATİLİ – GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ)?

Güncelleme:
Kar yağışının etkisini sürdürmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler, bugün eğitime ara verilip verilmediğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için peş peşe yayımladığı yoğun kar ve buzlanma uyarıları, bazı şehirlerde eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksayabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Bu kapsamda gözler Gümüşhane'ye çevrildi. Gümüşhane okullar tatil mi?

Devam eden kar yağışı nedeniyle "bugün okullar tatil mi?" sorusu öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. MGM'nin birçok bölge için yaptığı şiddetli kar yağışı ve don riski uyarılarının ardından, bazı illerde eğitime ara verilmesi olasılığı arttı. Bu gelişmelerle birlikte Gümüşhane'de eğitim durumuna ilişkin araştırmalar hız kazandı. Gümüşhane'de 31 Aralık Çarşamba günü okul var mı, yok mu? Kar tatiliyle ilgili Valilikten gelecek resmi açıklama bekleniyor.

BUGÜN OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Yurt genelinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle milyonlarca öğrenci ve veli, eğitime ara verilip verilmediğini araştırıyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle 29 Aralık Pazartesi günü birçok ilde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği duyurulmuştu.

KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR, VALİLİKLERDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELİYOR

Kent merkezleri ve ilçelerde aralıksız devam eden yoğun kar yağışı sonrası gözler yeniden valiliklere çevrildi. 30 Aralık Salı günü için bazı illerde eğitime ara verildiğine dair resmi açıklamalar gelmeye başladı. Hava şartlarının seyrine göre yeni tatil kararlarının alınabileceği belirtilirken, yetkililer buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

GÜMÜŞHANE OKULLAR TATİL Mİ?

Gümüşhane için henüz tatil duyurusu gelmedi.

500

