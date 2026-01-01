Gümüşhane'de 2 Ocak Cuma günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Gümüşhane Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, eğitime ara verilip verilmediğini öğrenmek için resmi duyuruları takip ediyor. Gümüşhane okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Gümüşhane'de okul yok mu (GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

GÜMÜŞHANE HAVA DURUMU

5 günlük hava durumu tahmini

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre bölgede hafta boyunca soğuk ve zaman zaman kar yağışlı bir hava etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine dikkat çekildi.

01 Ocak Perşembe günü hava çok bulutlu ve kar yağışlı olacak. Günün en düşük sıcaklığı -4 derece, en yüksek sıcaklığı ise -1 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 78–89 arasında değişirken, rüzgârın 9 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

02 Ocak Cuma günü soğuk hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar -8 ile -3 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 55–88 aralığında ölçülürken, rüzgâr 6 km/sa hızla esecek.

03 Ocak Cumartesi günü dondurucu soğuklar etkisini artıracak. Günün en düşük sıcaklığı -16 derece, en yüksek sıcaklığı ise -1 derece olarak öngörülüyor. Nem oranı yüzde 33–75 arasında değişirken, rüzgârın hızı 7 km/sa olacak.

04 Ocak Pazar günü soğuk hava devam edecek ancak gündüz saatlerinde sıcaklıklarda artış görülecek. Sıcaklıkların -13 ile 3 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı yüzde 41–76 seviyelerinde olurken, rüzgâr 7 km/sa hızla esecek.

05 Ocak Pazartesi günü de soğuk hava etkisini sürdürecek. Günün en düşük sıcaklığı -6 derece, en yüksek sıcaklığı ise 5 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 41–74 arasında değişirken, rüzgâr 7 km/sa hızla esecek.

Yetkililer, hafta boyunca beklenen şiddetli soğuklar, don ve buzlanma nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

2 OCAK CUMA GÜMÜŞHANE OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.