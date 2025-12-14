Haberler

Gülşah Durbay'ın annesi – babası kimdir (Fatma Durbay, Osman Durbay)?

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri tedavisi gördüğü hastaneden acı haber geldi. Üzücühaber sonrası Gülşah Durbay'ın annesi – babası, Gülşah Durbay'ın sevenleri tarafından merak edildi.

Kanser tedavisi gören ve Manisa Şehir Hastanesi'nde entübe edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan kötü haber geldi. Üzücü haber Manisa halkını ve ailesini yasa boğdu. Peki, Gülşah Durbay'ın annesi – babası kimdir?

GÜLŞAH DURBAY ÖLDÜ MÜ?

Acı haberin ardından hastane önünde açıklama yapan Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, Durbay'ın metastatik kolon kanseri tedavisi gördüğünü belirtti.

Sürece ilişkin bilgi veren Saka, "1 Aralık'ta yatışını yaptığımız başkanımızı 13 gündür yoğun bakımda takip ediyorduk. Metastatik kolon kanseri ve buna bağlı çoklu organ yetmezliği gelişti. Bugün saat 19.00 civarında kalbi durdu, 1 saatlik müdahalemize rağmen cevap alamadık. Tıbben ne gerekiyorsa yaptık ama buraya kadarmış" ifadelerini kullandı.

GÜLŞAH DURBAY'IN ANNESİ – BABASI KİMDİR?

CHP Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Gülşah Durbay, 2. Anafartalar Mahallesi'nde bulunan Gazi İlköğretim Okulu'nda 1015 numaralı sandıkta oyunu kullanmıştı. Annesi ve babası da o anlarda kızlarının yanında olmuştu.

İşte, Gülşah Durbay'ın annesi Fatma Durbay ve babası Osman Durbay.

GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?

Gülşah Durbay, 1988 yılında Manisa'da doğdu.Eğitim hayatına Manisa'da başlayıp 2011'de Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden, 2024'te Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yaşar Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamasının yanı sıra, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde de ekonomi ve finans alanında doktorasına başladı.

İş hayatında ise gıda sektörünün önde gelen uluslararası firmalarında çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. Şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında danışmanlık yapan Gülşah Durbay, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2014 yılında İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ve 2015-2020 yılları arasında iki dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek, Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı oldu.

Gülşah Durbay bir dönem Gıda Mühendisleri odası Manisa Temsilciliği, Manisalılar Derneği ve Sosyal Demokrasi Vakfı'nda (SODEV) yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulunmuştur. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 29 Ekim Kadınları Derneği ve İkinci Yüzyıl Derneği üyesidir.

