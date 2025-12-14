Güllü'nün iki çocuğu bulunmaktadır. Sanatçı, annelik kimliğini her zaman ön planda tutmuş ve çocuklarını magazin dünyasından uzak büyütmeyi tercih etmiştir. Bu nedenle çocukları hakkında çok fazla detay kamuoyuna yansımamıştır. Güllü'nün kaç tane çocuğu var, kaç kızı var?

GÜLLÜ'NÜN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Güllü'nün çocukları:

Tuğyan Ülkem Gülter

Tuğyan Ülkem Gülter

Tuğberk Yağız

GÜLLÜ AİLE HAYATINA NASIL BAKIYOR?

Güllü, aile hayatına büyük önem veren bir sanatçı olarak tanınıyor. Müzik kariyerinde yaşadığı yoğun dönemlere rağmen çocuklarına vakit ayırmaya özen gösterdiğini birçok kez dile getirmiştir. Sanatçı, ailesini her zaman en büyük güç kaynağı olarak gördüğünü ve zor zamanlarında çocuklarının kendisine moral verdiğini ifade etmiştir.

Özellikle geçmiş yıllarda yaşadığı sağlık sorunları ve özel hayatındaki zorluklar sonrası ailesinin desteğinin kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayan Güllü, anneliğin hayatındaki en önemli rollerden biri olduğunu belirtmiştir.

GÜLLÜ'NÜN HAYATINDA ANNELİĞİN YERİ

Güllü için annelik, sadece bir rol değil, hayatının merkezinde yer alan bir değer olarak görülmektedir. Sanatçı, çocuklarının hayatındaki her aşamada yanlarında olmayı ve onları güçlü bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediğini dile getirmiştir.

Bugün hâlâ sahne çalışmalarını sürdüren Güllü, bir yandan da ailesine olan bağlılığıyla dikkat çekmeye devam etmektedir. Sanatçı kimliğinin yanı sıra annelik duruşuyla da örnek gösterilen isimler arasında yer almaktadır.