Türk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü'nün ani ölümü, sanat dünyasında büyük bir üzüntü yaratırken, ünlü şarkıcının özel yaşamına dair detaylar da gün yüzüne çıkıyor. Güllü'nün eski sevgilisi İlker Karaman, Show TV'de katıldığı programda yaptığı açıklamalarda, sanatçının son günlerine dair çarpıcı bilgiler paylaştı. Peki, Güllü'nün eski sevgilisi İlker Karaman kimdir? İlker Karaman kaç yaşında, nereli? Güllü'nün ölümü hakkında ne dedi? Güllü'nün eski sevgilisi İlker Karaman hayatına ve dikkay çeken açıklamalarına dair tüm detaylar haberimizde...

GÜLLÜ'NÜN ESKİ SEVGİLİSİ İLKER KARAMAN KİMDİR?

Türk müzik dünyasının önemli isimlerinden İlker Karaman, 1980'li yıllardan itibaren söz yazarı ve besteci kimliğiyle tanınıyor. Arabesk ve fantezi müzik türlerinde birçok esere imza atan Karaman, özellikle sahne arkasındaki üretkenliği ile dikkat çekiyor. Uzun yıllardır müzik sektöründe aktif rol alan Karaman, çok sayıda sanatçıya beste vermiş ve sanat camiasında saygın bir konum edinmiştir.

Güllü'nün ani ölümü sonrası katıldığı programlarda yaptığı açıklamalar, sanatçının özel hayatına dair çarpıcı detayları gün yüzüne çıkardı. Karaman, Güllü'nün son günlerinde yaşadığı güven sorunlarına ve özel yaşamına dair önemli bilgiler paylaştı.

İLKER KARAMAN KAÇ YAŞINDA?

İlker Karaman'ın yaşı hakkında net bir veri bulunmamaktadır.

İLKER KARAMAN NERELİ?

İlker Karaman'ın doğum yeri ile ilgili elimizde doğrudan bilgi bulunmamaktadır.

İLKER KARAMAN NE İŞ YAPIYOR?

İlker Karaman, profesyonel kariyerini söz yazarlığı ve bestecilik üzerine kurmuş bir müzisyendir. Arabesk ve fantezi müzik türlerinde birçok şarkıya imza atan Karaman, sahne arkasında üretkenliğiyle dikkat çekiyor. Kendi projelerinin yanı sıra pek çok sanatçıya eser vererek müzik dünyasında etkin bir rol üstleniyor.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ HAKKINDA NE DEDİ?

26 Eylül'de Yalova Çınarcık'ta bulunan evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, ünlü sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakınını kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Güllü'nün eski sevgilisi İlker Karaman, Show TV'de yayınlanan "Bu Sabah" programına katılarak, sanatçının son anlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Karaman, Güllü'nün olaydan yaklaşık 10–15 dakika önce kendisini arayarak güvenlik endişelerini dile getirdiğini belirtti.

Karaman, Güllü'nün eve güvenlik kameraları taktırdığını ve kendi odasına parmak iziyle girildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"İlk ona gittiğimde, biz barıştıktan sonra, baktım her taraf kamera… Ne bunlar diye sordum. 'Kimseye güvenmiyorum, o yüzden bu kadar kamera taktırdım' demişti bana. Kendi odasına da parmak iziyle giriliyordu. Ben bile giremiyordum. O gece kameraların fişleri çekikti. Yalnızca kendi odasındaki kameranın fişi takılıymış. Bazen gittiğimde 'Bu kameranın fişini kim çıkardı' diye serzenişte bulunuyordu. Kendisi tekrar takıyordu yerine. 'Kameraların fişleriyle kimse oynamasın, bunlara kimse dokunmasın' diyordu."

Karaman ayrıca Güllü'nün maddi alışkanlıklarına dair de çarpıcı bilgiler paylaştı:

"Güllü, maddiyatıyla alakalı bana hiç bilgi vermedi. Zaten ben maddiyatını da sormazdım ki ona… o konularda yıllardan beri neyi var neyi yok diye sormazdım. O bana söylerdi sadece. Eline geçen her parayla bilezik alıyordu. Bu bilezikleri kolundan çıkarmıyordu. Yatak odasında kasası vardı ama o kilitli miydi açık mıydı bilmiyorum. Olaydan sonra kasayı oğlu Tuğberk götürdüyse çok garip bir şey bu. 'Bergama'nın bir köyünde arsa buldum, oraya küçük bir ev yaparız' diyordu."