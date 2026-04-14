Türkiye’nin uzun süredir çözülemeyen dosyalarından biri olan Gülistan Doku vakasında, yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Altı yılı aşkın süredir kamuoyunun gündeminde yer alan olayda, son operasyonlarla birlikte dosya yeniden derinleştirildi. Yetkililer tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar kapsamında, farklı illerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi ve çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu süreçte en dikkat çeken isimlerden biri ise kamuoyunun yakından takip ettiği Zeinal Abakarov oldu. Peki, Gülistan Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov kimdir? Zeinal Abakarov neden gözaltına alındı? Detaylar...

GÜLİSTAN DOKU’NUN SEVGİLİSİ ZEİNAL ABAKAROV KİMDİR?

Zeinal Abakarov, Gülistan Doku ile kaybolmadan önce ilişki yaşadığı bilinen ve soruşturmanın ilk günlerinden itibaren dosyada adı geçen bir isim olarak öne çıktı. Doku’nun kaybolduğu gün ve öncesinde en son görüştüğü kişiler arasında yer aldığı belirtilen Abakarov, bu yönüyle soruşturmanın kilit figürlerinden biri haline geldi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Abakarov’un verdiği ifadeler ve olay günüyle ilgili anlatımları, güvenlik birimleri tarafından detaylı şekilde incelendi. İletişim kayıtları, kamera görüntüleri ve tanık beyanlarıyla birlikte değerlendirilen bu veriler, olayın aydınlatılması açısından kritik önem taşıyor.

Başlangıçtan itibaren şüpheli sıfatıyla değerlendirilen Abakarov’un, Doku ile son temas kuran kişi olduğu yönündeki iddialar, soruşturma dosyasında önemli bir yer tutmaya devam ediyor.

ZEİNAL ABAKAROV NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yürütülen son operasyon kapsamında Zeinal Abakarov hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Edinilen bilgilere göre Abakarov, Antalya’nın Alanya ilçesinde yakalanarak emniyet birimleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltı kararının, soruşturma dosyasına giren yeni bulgular ve mevcut delillerin yeniden değerlendirilmesi sonucunda alındığı ifade ediliyor. Yetkililer, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve tüm ihtimallerin detaylı şekilde incelendiğini belirtiyor.

Abakarov’un emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve soruşturma kapsamında yeniden ifadesinin alınacağı öğrenildi. Bu gelişme, dosyada yeni bir aşamaya geçildiği şeklinde değerlendiriliyor.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyon, Türkiye genelinde geniş çaplı bir çalışmayı ortaya koydu. Yedi ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda toplam 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan isimler arasında şu kişiler yer aldı:

Zeinal Abakarov (Alanya)

Engin Yücer (Alanya)

Cemile Yücer (Alanya)

Uğurcan Açıkgöz (Antalya)

Erdoğan Elaldı (Antalya)

Mustafa Türkay Sonel (İstanbul)

Gökhan Ertok (Ankara)

Savaş Gültürk (Elazığ)

Süleyman Önal (Tunceli)

Celal Altaş (Tunceli)

Nurşen Arıkan (Tunceli)

Şüphelilerin farklı şehirlerde yakalanmış olması, soruşturmanın coğrafi kapsamının genişlediğini ortaya koyuyor. Ayrıca farklı meslek gruplarından kişilerin dosyada yer alması, olayın çok yönlü olarak ele alındığını gösteriyor.