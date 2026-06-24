GTA 6 TÜRKİYE FİYATI: 80 dolar ne kadar, 100 dolar ne kadar, kaç TL?

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Grand Theft Auto VI, fiyatlandırma ve çıkış takvimiyle yeniden gündemin merkezine yerleşti. Rockstar Games tarafından paylaşılan son bilgilere göre, oyunun hem ön sipariş süreci hem de satış fiyatları netleşmeye başladı. Peki, GTA Türkiye fiyatı ne kadar? 80 dolar ne kadar, 100 dolar ne kadar, kaç TL? Detaylar...

GTA 6 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Açıklanan verilere göre GTA 6’nın standart sürümü 79,99 dolar, Ultimate Edition sürümü ise 99,99 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatlar, global oyun piyasasında AAA yapımların yeni fiyatlandırma standardını da yansıtıyor.

Türkiye’de ise kur etkisi nedeniyle fiyatların ciddi şekilde yükselmesi bekleniyor. Güncel hesaplamalara göre:

80 DOLAR NE KADAR?

Oyun fiyatlandırmalarında en çok merak edilen başlıklardan biri de 80 doların Türk Lirası karşılığıdır. Özellikle GTA 6’nın standart sürüm fiyatının 79,99 dolar olması, bu hesaplamayı daha da önemli hale getiriyor.

Güncel kur üzerinden yapılan dönüşüme göre:

80 Dolar = 3.719,81 TL

Bu tutar, Türkiye’deki oyun fiyatlarının son yıllarda geldiği seviyeyi de net bir şekilde ortaya koymaktadır. Dijital platformlar, vergiler ve kur farkı da eklendiğinde nihai fiyatın daha da artabileceği değerlendiriliyor.

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100 DOLAR NE KADAR KAÇ TL?

GTA 6 Ultimate Edition sürümünün 99,99 dolar olarak açıklanması, oyuncuların 100 dolar karşılığını daha da sık araştırmasına neden oldu.

Güncel hesaplamaya göre:

100 Dolar = 4.649,76 TL

Bu seviye, özellikle koleksiyon sürümleri ve özel içerikli oyun paketlerinde Türkiye’de ciddi bir maliyet farkı oluşturuyor. Oyun sektöründe artan üretim maliyetleri ve küresel fiyat politikaları da bu tabloyu destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

GTA 6 FİYATLANDIRMASI VE ÖN SİPARİŞ TARİHLERİ

Yapılan resmi açıklamalara göre GTA 6 için ön sipariş süreci 25 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Oyunun resmi çıkış tarihi ise 19 Kasım 2026 olarak duyuruldu.

Bu takvim, oyun dünyasında büyük bir beklenti yaratmış durumda. Özellikle ön sipariş döneminde özel içerikler, bonus paketler ve erken erişim avantajlarının sunulması bekleniyor.

AAA oyun sektöründe bu tür erken satış stratejileri, hem talebi ölçmek hem de lansman öncesi büyük bir topluluk oluşturmak için sıkça tercih ediliyor.