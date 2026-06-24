Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Grand Theft Auto VI için geri sayım sürerken, Rockstar Games ve çatı şirketi Take-Two tarafından paylaşılan yeni bilgiler oyuncuların gündemine oturdu. Uzun süredir merakla beklenen yapımın ön sipariş sürecine ilişkin detaylar netleşirken, oyunun global fiyatlandırması da resmî olarak duyuruldu. Peki, GTA 6 ön sipariş ne zaman, saat kaçta? Rockstar Games GTA 6 fiyat ne kadar? GTA 6 ne zaman çıkacak? Detaylar...

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games tarafından paylaşılan bilgilere göre Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için oyuncularla buluşacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamada oyunun, serinin bugüne kadar geliştirilmiş en büyük ve en sürükleyici evrimini temsil eden tek oyunculu bir deneyim sunacağı belirtildi. GTA serisinin yeni halkası olarak öne çıkan yapım, Jason ve Lucia karakterlerinin merkezinde yer aldığı hikâyesiyle oyuncuları geniş kapsamlı bir açık dünya deneyimine davet edecek.

Resmî duyuruda yer alan bilgilere göre oyun, çıkış gününde dijital mağazalarda ve desteklenen platformlarda erişilebilir olacak. Böylece oyuncular, yıllardır beklenen yeni Grand Theft Auto deneyimine 19 Kasım 2026 itibarıyla adım atabilecek.

GTA 6 ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rockstar Games tarafından yapılan açıklamaya göre Grand Theft Auto VI için resmî ön sipariş süreci 25 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.

Oyunu çıkış gününden önce satın almak isteyen oyuncular, dijital mağazaların ön sipariş erişimini açacağı saati yakından takip ediyor. Şirket tarafından şu ana kadar ön siparişlerin başlayacağı kesin saat bilgisi paylaşılmış değil.

Ancak ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda ön siparişlerin ABD Doğu Saati (ET) ile 10.00’da başlaması halinde, Türkiye saatiyle yaklaşık 17.00 civarında erişime açılması bekleniyor.

Resmî saat duyurusu yapılmadığı için oyuncuların Rockstar Games ve ilgili dijital mağazalardan gelecek açıklamaları takip etmesi önem taşıyor. Ön siparişlerin başlamasıyla birlikte hem standart sürüm hem de Ultimate Edition sürümünün mağazalarda yerini alması bekleniyor.

Ön sipariş sürecinin başlamasına yalnızca bir gün kala ortaya çıkan detaylar, özellikle çıkış gününde oyuna erişmek isteyen kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

ROCKSTAR GAMES GTA 6 FİYAT NE KADAR?

Take-Two tarafından yapılan resmî açıklamaya göre Grand Theft Auto VI'nın standart sürümü 79,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Bunun yanında daha kapsamlı içerikler sunan Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition sürümü ise 99,99 dolar fiyatla oyuncuların beğenisine sunulacak.

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre Ultimate Edition paketi; Jason ve Lucia’nın hikâyesine yayılan özel premium araçlar, silahlar, kıyafetler ve çeşitli aksiyon içeriklerini kapsıyor.

Açıklanan fiyatlandırma şu şekilde sıralanıyor:

GTA 6 Standart Sürüm Fiyatı

79,99 dolar

GTA 6 Ultimate Edition Fiyatı

99,99 dolar

Öte yandan son günlerde ortaya çıkan iddialar da standart sürümün 80 dolar, Ultimate Edition sürümünün ise 100 dolar seviyesinde ön siparişe açılacağını öne sürüyordu. Take-Two tarafından paylaşılan resmî fiyatlandırma bilgileriyle birlikte bu rakamlar netlik kazanmış oldu.

ROCKSTAR GAMES'TEN YENİ GTA 6 GÖRSELLERİ

Fiyatlandırma ve ön sipariş detaylarının yanı sıra Rockstar Games’in resmî internet sitesinde yayımlanan yeni GTA 6 görselleri de dikkat çekti.

Yeni paylaşılan içerikler, oyunun dünyasına ilişkin merakı artırırken, ön sipariş sürecinin başlamasına kısa süre kala oyuncuların ilgisini yeniden GTA 6 üzerine yoğunlaştırdı.

Özellikle oyunun çıkış tarihinin yaklaşmasıyla birlikte paylaşılan her yeni görsel ve resmî açıklama, Grand Theft Auto VI hakkındaki beklentileri daha da artırıyor.

GTA 6 İÇİN GERİ SAYIM SÜRÜYOR

Rockstar Games tarafından açıklanan takvime göre GTA 6 için ön sipariş süreci 25 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Oyunun çıkış tarihi ise 19 Kasım 2026 olarak duyuruldu.

Standart sürümün 79,99 dolar, Ultimate Edition sürümünün ise 99,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtilirken, oyuncular şimdi gözlerini ön siparişlerin açılacağı saate çevirmiş durumda.

Hem fiyatlandırma detayları hem de yayımlanan yeni görseller, GTA 6'nın oyun dünyasında yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya devam edeceğini gösteriyor.