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GTA 6'nın çıkışının ardından oyuncuların merak ettiği konuların başında çevrim içi çok oyunculu mod geliyor. GTA 5 ile büyük ilgi gören GTA Online'ın yeni oyundaki versiyonunun ne zaman kullanıma sunulacağı araştırılırken, gözler Rockstar Games'ten gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Peki, GTA 6 Online ne zaman çıkacak, çıkış tarihi belli oldu mu? GTA 6 Online sunucuları ne zaman açılacak? Detaylar...

GTA 6 ONLINE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games tarafından geliştirilen Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 tarihinde dünya genelinde oyuncularla buluştu. Ancak oyunun çıkışıyla birlikte GTA 6 Online modu kullanıma açılmadı. Rockstar Games, yeni oyunun çevrim içi çok oyunculu moduna ilişkin henüz resmi bir çıkış tarihi veya takvim paylaşmadı.

Oyun dünyasında gündeme gelen değerlendirmelerde GTA 6 Online'ın 2027 yılında piyasaya sürülebileceği öne sürülüyor. Ancak bu beklenti henüz Rockstar Games veya oyunun yayıncısı Take-Two Interactive tarafından doğrulanmış değil.

GTA 6 ONLINE ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

GTA 6 Online'ın çıkış tarihi henüz belli olmadı. Rockstar Games'in resmi duyurusunda Grand Theft Auto VI'nın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında yayımlandığı bilgisi paylaşılırken çevrim içi modun ne zaman oyunculara sunulacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Take-Two Interactive'in daha önceki açıklamalarında da GTA 6, tek oyunculu bir deneyim olarak tanımlandı. Bu nedenle oyunun ana hikâye modunun yayımlanmasıyla çevrim içi sunucuların aynı anda açılacağına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

GTA 6 ONLINE 2027 YILINDA MI ÇIKACAK?

GTA 6 Online'ın 2027 yılında çıkabileceğine yönelik beklentilerin gündeme gelmesinde Twitch Üst Yöneticisi Dan Clancy'nin açıklamaları etkili oldu.

Clancy, Bloomberg'e yaptığı değerlendirmede GTA 6'nın piyasaya çıkışıyla birlikte platformda önemli bir hareketlilik yaşanacağını, çevrim içi çok oyunculu modun piyasaya sürülmesiyle gelecek yıl daha büyük bir artış görülebileceğini ifade etti.

Bu açıklama, GTA 6 Online'ın 2027 yılında çıkabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Ancak Clancy'nin sözleri Rockstar Games tarafından yapılmış resmi bir çıkış tarihi duyurusu niteliği taşımıyor. Dolayısıyla 2027 yılı şimdilik kesinleşmiş bir tarih değil, sektör açıklamalarına dayanan bir beklenti olarak değerlendiriliyor.

GTA 6 ONLINE SERVERLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

GTA 6 Online sunucularının açılacağı tarih konusunda da henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Çevrim içi modun çıkış takvimi açıklanmadığı için sunucuların hangi gün ve saatte erişime açılacağı bilinmiyor.

Rockstar Games'in GTA 6 Online için resmi bir lansman tarihi paylaşmasının ardından sunucuların açılış takviminin de netleşmesi bekleniyor. Şu aşamada 2027 yılına yönelik beklentiler dışında kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor.