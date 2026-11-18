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GTA 6'nın Türkiye satış fiyatı PlayStation Store ve Xbox Türkiye'de Standart Sürüm için 3.999 TL, Ultimate Sürüm için ise 4.999 TL olarak belirlendi. İki sürüm arasında 1.000 TL fark bulunuyor. Ultimate Sürüm, oyuna ek araçlar, silahlar, kıyafetler ve hikaye ilerledikçe açılan ekstra içerikler sunuyor. 20 Kasım'dan önce dijital ön sipariş verenlere ise Vintage Vice City Paketi ve bir aylık GTA+ üyeliği hediye ediliyor. GTA 6, Türkiye'de 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için erişime açılacak. İşte GTA 6'nın Türkiye fiyatı, sürümleri ve satın alma seçenekleriyle ilgili tüm detaylar.

GTA 6 KAÇ TL?

GTA 6'nın Standart Sürümü Türkiye'de 3.999 TL'ye satışa sunuluyor. Ultimate Sürüm'ün fiyatı ise 4.999 TL.

GTA 6 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

GTA 6'nın PlayStation Store ve Xbox Türkiye'deki fiyatları şöyle:

Standart Sürüm: 3.999 TL

Ultimate Sürüm: 4.999 TL

Fiyatlar her iki platformda da aynı.

GTA 6 ULTIMATE SÜRÜM NE İÇERİYOR?

GTA 6 Ultimate Sürüm, oyunun yanı sıra ek araçlar, silahlar ve kıyafetler gibi ekstra içerikler sunuyor. Bu içeriklerin bir kısmı, Jason ve Lucia'nın hikayesi ilerledikçe açılıyor. Standart Sürüm'ü satın alan oyuncular, daha sonra dijital bir ek paketle Ultimate Sürüm'e geçiş yapabiliyor. Ultimate Sürüm yalnızca dijital olarak satışa sunuluyor.

GTA 6 ÖN SİPARİŞ HEDİYELERİ NELER?

20 Kasım 2026'dan önce GTA 6'yı dijital olarak ön sipariş veren oyunculara Vintage Vice City Paketi ve bir aylık GTA+ üyeliği hediye ediliyor. Ön sipariş verenler ayrıca 10 Kasım'da başlayan ön yükleme sayesinde oyunu önceden indirebiliyor.

GTA 6 KUTULU SÜRÜM VAR MI?

GTA 6'nın kutulu sürümü bulunuyor. Ancak kutulu sürümün içinde disk yerine bir indirme kodu yer alıyor. Oyuncular bu kodla oyunu dijital olarak indirebiliyor.

GTA 6 NEREDEN SATIN ALINIR?

GTA 6, PlayStation 5 kullanıcıları için PlayStation Store'dan, Xbox Series X/S kullanıcıları için ise Xbox Store'dan satın alınabiliyor. Oyunun kutulu sürümü de çeşitli satış noktalarında satışa sunuluyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6, Türkiye'de 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da erişime açılacak. Oyun, dünyada ilk olarak Yeni Zelanda'da, Türkiye saatiyle 18 Kasım saat 14.00'te açılacak.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARDA ÇIKACAK?

GTA 6, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak. Oyunun PC sürümü için henüz bir tarih açıklanmadı.

GTA 6 TÜRKÇE Mİ?

GTA 6'nın desteklenen diller arasında Türkçe bulunmuyor. Oyun, İngilizce seslendirme ve 13 farklı dilde metin desteğiyle yayınlanacak.