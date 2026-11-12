GSS borçları, GSS borçları meclisten geçti mi?

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Düzenlemenin duyurulmasının ardından "GSS borçları silinecek mi?", "GSS borçları meclisten geçti mi?" ve "Hangi borçlar silinecek?" soruları gündeme geldi. İşte GSS prim borçlarına ilişkin kanun teklifinin detayları.

GSS BORÇLARI MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Hayır, GSS borçlarının silinmesine yönelik düzenleme henüz Meclis'ten geçmedi. AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu ve şu anda teklif aşamasında bulunuyor. Borçların silinmesine ilişkin hükümlerin yürürlüğe girebilmesi için teklifin önce komisyonda, ardından TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilmesi ve yasalaşması gerekiyor.

GSS BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Kanun teklifinin yasalaşması halinde 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçları silinecek. Düzenleme kapsamında yalnızca ana prim borçları değil, bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamlarının tamamı da ortadan kaldırılacak.

ABDULLAH GÜLER'DEN GSS AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, "1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının tamamını siliyoruz. 2 milyon 199 bin 860 vatandaşımızın toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin TL tutarındaki prim borcunu ortadan kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

GSS BORÇ SİLME DÜZENLEMESİ KAÇ KİŞİYİ KAPSIYOR?

Düzenleme, 2 milyondan fazla vatandaşı ilgilendiriyor. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte 2 milyon 199 bin 860 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin TL tutarındaki GSS prim borcu silinecek.

HANGİ GSS BORÇLARI SİLİNECEK?

Kanun teklifine göre silinecek borçlar şunlar:

1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçları

Bu borçlara bağlı gecikme cezaları

Bu borçlara bağlı gecikme zamları

1 Ocak 2017 ve sonrasına ait GSS prim borçları ise teklifte yer alan bilgilere göre bu düzenlemenin kapsamında bulunmuyor.

GSS BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?

GSS borçlarının silineceği tarih, kanun teklifinin Meclis'teki görüşme sürecine bağlı olarak netleşecek. Teklifin TBMM'de kabul edilmesi, ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte borç silme hükümleri uygulanmaya başlanacak.

GSS BORCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Vatandaşlar, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) "Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Borç Bilgisi Sorgulama" hizmetini kullanarak öğrenebiliyor. Borç sorgulaması SGK il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerinden de yapılabiliyor.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI NEDİR?

Genel Sağlık Sigortası, herhangi bir sosyal güvenlik kapsamında bulunmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini sağlayan bir sigorta sistemi. GSS kapsamındaki vatandaşlar, gelir durumlarına göre belirlenen prim tutarlarını SGK'ya ödüyor. Gelir testi sonucunda hane içinde kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinin altında kalan vatandaşların primleri ise devlet tarafından karşılanıyor.