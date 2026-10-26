GS FB DERBİSİ TEK MAÇ SATIN ALMA: beIN Sports tek maç satın alma var mı, nasıl yapılır?

Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde karşılaşmayı izlemek isteyen ancak beIN Sports aboneliği bulunmayan futbolseverler, tek maç satın alma seçeneğini araştırıyor. Peki, GS-FB derbisi için beIN Sports veya TOD TV üzerinden yalnızca bu maça özel ödeme yapılabiliyor mu? beIN Sports tek maç satın alma var mı, nasıl yapılır? Mevcut seçenekler arasında aylık paketler ve abonelik alternatifleri öne çıkıyor.

BEIN SPORTS TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

Süper Lig maçları için beIN Sports ve TOD TV üzerinden standart bir tek maç satın alma seçeneği bulunmuyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemek isteyenlerin, karşılaşmayı kapsayan bir yayın paketine abone olması gerekiyor.

TOD TV TEK MAÇ SATIN ALMA NASIL YAPILIR?

TOD TV üzerinden derbi izlemek isteyen kullanıcılar şu adımları takip edebilir:

TOD TV'nin resmî internet sitesine veya uygulamasına girin.

Hesabınıza giriş yapın ya da yeni hesap oluşturun.

Süper Lig karşılaşmalarını kapsayan paketleri inceleyin.

Paket içeriğini ve güncel fiyatını kontrol edin.

Uygun paketi seçerek ödeme işlemini tamamlayın.

TOD TV'de yalnızca Galatasaray-Fenerbahçe maçını satın alma seçeneği bulunmadığından, seçilen paketin karşılaşmayı kapsadığından emin olun.

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DIGITURK İZLE-ÖDE İLE GS FB DERBİSİ SATIN ALINABİLİR Mİ?

Digiturk'ün uydu alıcısı üzerinden sunduğu İzle-Öde seçeneği, TOD TV'deki dijital paketlerden farklı bir uygulamadır. Ancak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için bu seçeneğin sunulup sunulmadığı güncel olarak doğrulanmalıdır. Kullanıcıların Digiturk'ün resmî kanallarından bilgi alması önerilir.

GS FB DERBİSİ TOD TV PAKET FİYATI NE KADAR?

TOD TV paket fiyatları kampanyalara, üyelik süresine ve seçilen pakete göre değişebilir. Bu nedenle derbi öncesinde geçerli fiyatın TOD TV'nin resmî satın alma sayfasından kontrol edilmesi gerekiyor. Tek maç satışı olmadığı için yalnızca karşılaşmayı izlemek isteyen kullanıcıların aylık paket koşullarını ve otomatik yenileme bilgilerini de incelemesi önem taşıyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.