Griezmann neden yok, Antoine Griezmann milli takımı bıraktı mı?

Kocaeli'deki dev randevu yaklaşırken Fransa'nın kadrosuna ilişkin sorular da gündemin üst sıralarına yerleşti. "Griezmann neden yok, Griezmann milli takımı bıraktı mı?" soruları, kritik mücadele öncesinde arama motorlarında en çok aranan başlıklar arasında dikkat çekiyor. Fransız yıldızın milli formayla ilgili kararına ve kadroda neden yer almadığına dair merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik.

GRIEZMANN NEDEN YOK, GRIEZMANN MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?

Türkiye- Fransa maçı öncesinde Fransa kadrosunu inceleyen futbolseverlerin aklına takılan isimlerden biri de Antoine Griezmann oldu. Uzun yıllar horozların hücum hattının en önemli parçalarından biri olan yıldız futbolcunun kadroda yer almaması merak uyandırdı. İşte Griezmann'ın Fransa Milli Takımı'ndaki durumuna dair tüm ayrıntılar.

Evet, Antoine Griezmann Fransa Milli Takımı kariyerini noktaladı. Yıldız futbolcu, 30 Eylül 2024'te milli takımdan emekli olduğunu resmen açıkladı ve Fransa formasıyla geçen 10 yıllık serüvenini sona erdirdi. Bu karar, EURO 2024'ün ardından geldi.

GRIEZMANN NEDEN YOK?

Griezmann'ın Türkiye maçı kadrosunda bulunmamasının nedeni, milli takımı bırakmış olması. Emeklilik kararı nedeniyle, kulüp formu ne olursa olsun 2026 Dünya Kupası kadrosuna da seçilmesi mümkün değildi. Fransa, bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'na da Griezmann olmadan katıldı. Zinedine Zidane yönetimindeki yeni dönemde de tecrübeli oyuncunun milli takıma döneceğine dair bir açıklama bulunmuyor.

GRIEZMANN KARARINI NASIL AÇIKLADI?

Griezmann, milli takımı bırakma kararını sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu. Milli takım günlerinden kareler içeren paylaşımında, hayatının bu bölümünü güzel anılarla kapattığını belirten Griezmann, bu büyük macera için teşekkürlerini iletti.

GRIEZMANN'IN FRANSA MİLLİ TAKIMI KARİYERİ

Griezmann, Fransa Milli Takımı formasıyla 137 maça çıktı ve 44 gol attı. Yıldız oyuncu, Fransa'nın 2018 Dünya Kupası zaferinde kilit rol oynadı ve 2022 Dünya Kupası finaline uzanan yolculukta da takımın merkezindeki isimlerden biri oldu. Katar'daki finalde Fransa, Arjantin'e penaltılarla kaybetmişti. Griezmann, Dünya Kupası'nın yanı sıra 2021'de UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu da yaşadı. EURO 2016'da ise turnuvanın gol kralı olmuştu.

GRIEZMANN ŞİMDİ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Milli takımı bıraktıktan sonra kulüp kariyerine devam eden Griezmann, Avrupa'daki uzun serüvenini de geride bıraktı. Amerikan ekibi Orlando City, 24 Mart'ta Fransız yıldızın transferini duyurdu. Griezmann, Temmuz 2026'da takıma katıldı ve 2027-28 sezonu sonuna kadar geçerli, bir yıllık uzatma opsiyonu bulunan sözleşmeye "Designated Player" statüsüyle imza attı. Böylece Avrupa sahnesindeki 17 yıllık kariyerini noktalayarak MLS'e adım atmış oldu.

GRIEZMANN KAÇ YAŞINDA?

21 Mart 1991 doğumlu olan Antoine Griezmann, 35 yaşında. Sol ayaklı hücum oyuncusu, Orlando City'de 7 numaralı formayı giyiyor.

FRANSA'DA YENİ NESİL DÖNEMİ

Griezmann'ın ayrılığı, Fransa Milli Takımı'nda daha geniş bir yenilenme sürecine denk geldi. EURO 2024 sonrasında Didier Deschamps genç yaratıcı oyunculara daha fazla şans vermeye başladı ve hücum yapısı büyük ölçüde Kylian Mbappe ile yeni nesil yıldızların etrafında şekillendi. Zidane'ın göreve gelmesiyle birlikte bu dönüşümün devam etmesi bekleniyor.