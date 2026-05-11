Gözde Şeker neden yok, Gözde Şeker Halk TV'den ayrıldı mı, Gözde Şeker, Gözde Şeker hangi kanalda?

Halk TV’de yaşanan sunucu ayrılıkları arasında Gözde Şeker’in vedası da gündemde geniş yankı uyandırdı. “ Gözde Şeker Halk TV’den ayrıldı mı, şimdi nerede ve hangi kanalda?” sorularına yanıt aranırken, ünlü sunucunun canlı yayında yaptığı veda açıklaması sosyal medyada dikkat çekti. Kanalda yaşanan değişim sonrası gözler Gözde Şeker’in yeni adresine çevrildi.

HALK TV’DE AYRILIK RÜZGARI: EKRAN YÜZLERİ TEK TEK VEDA EDİYOR

Halk TV’de son günlerde yaşanan sunucu ayrılıkları medya gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. “Halk TV’den kimler neden ayrıldı, Halk TV’den ayrılan sunucular kimler?” soruları sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, kanalda dikkat çeken bir değişim süreci yaşanıyor. Peş peşe gelen istifa ve veda açıklamaları, Halk TV’nin yayın kadrosunda önemli bir dönüşüm yaşandığını ortaya koydu.

REMZİYE DEMİRKOL SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTİ

Kanalın dikkat çeken isimlerinden Remziye Demirkol da Halk TV’ye veda eden sunucular arasına katıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirkol, sabah saatlerinde istifasını verdiğini duyurdu. İzleyicilere hitaben yaptığı paylaşımda duygusal ifadeler kullanan Demirkol, çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek kanaldan ayrıldığını açıkladı.

SOREL DAĞISTANLI VE SEDA SELEK AYRILIĞI GÜNDEM OLDU

Ayrılık sürecinin öne çıkan isimlerinden biri Sorel Dağıstanlı oldu. Daha önce Seda Selek’in Halk TV’den ayrıldığını açıklamasının ardından Dağıstanlı da sosyal medya paylaşımı nedeniyle kanaldan ayrıldığını duyurdu. Seda Selek ise program sonunda yaptığı açıklamada ayrılık kararının arkasında “haklı gerekçeler” bulunduğunu ifade etmişti.

CAFER MAHİROĞLU’NUN AÇIKLAMALARI TARTIŞMA YARATTI

Halk TV’de yaşanan ayrılıkların ardından kanal sahibi Cafer Mahiroğlu’nun yaptığı açıklamalar da gündemde geniş yankı buldu. Mahiroğlu, kendisine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunurken, açıklamaları sosyal medyada tartışma konusu oldu. Sorel Dağıstanlı ise bu açıklamalara yanıt vererek süreçte yaşananlara ilişkin farklı değerlendirmelerde bulundu.

BUKET GÜLER OZAN VE GÖZDE ŞEKER DE HALK TV’YE VEDA ETTİ

Halk TV’deki ayrılık dalgası Buket Güler Ozan ve Gözde Şeker’in vedasıyla devam etti. Buket Güler Ozan yaşanan gelişmelerin ardından kanaldan ayrıldığını açıklarken, Gözde Şeker ise ana haber bülteninde yaptığı duyuruyla izleyicilere veda etti. Böylece kanalın ekran kadrosunda kısa süre içerisinde dikkat çeken bir değişim yaşandı.

HALK TV’DEN AYRILAN SUNUCULAR KİMLER?

Son gelişmelerle birlikte Halk TV’den ayrılan sunucular arasında Remziye Demirkol, Sorel Dağıstanlı, Seda Selek, Buket Güler Ozan ve Gözde Şeker yer aldı. Yaşanan bu ayrılıklar, kanalın yayın politikası ve ekran kadrosuna ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.