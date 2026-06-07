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Görümce filmi ne zaman, nerede çekildi? Görümce filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Görümce filmi ne zaman, nerede çekildi? Görümce filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Görümce filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Görümce konusu, özeti ve Görümce oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Görümce filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Görümce filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Görümce filmini izleyecek olanların merak ettiği Görümce konusu nedir, Görümce oyuncuları kimler ve Görümce özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÖRÜMCE FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

2016 yılında vizyona giren “Görümce” filmi, çekimlerini büyük ölçüde İstanbul’da gerçekleştirdi. Şehrin farklı semtlerinde yapılan çekimler, filmin komedi atmosferini destekleyen günlük yaşam sahneleriyle dikkat çekti. Yapım sürecinin 2015 yılında tamamlandığı bilinen film, Türkiye’de geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak gişede başarılı bir performans sergiledi.

GÖRÜMCE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrolünde senaryosunu da yazan Gupse Özay yer alıyor. Ona, Buğra Gülsoy ve Eda Ece eşlik ediyor. Yardımcı rollerde ise çeşitli deneyimli oyuncular bulunarak filmin komedi yönünü güçlendiriyor. Oyuncu kadrosu, karakterler arasındaki eğlenceli çatışmaları başarılı bir şekilde beyaz perdeye taşıyor.

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU NE?

“Görümce”, abisinin evlenmesini istemeyen kıskanç bir kız kardeşin hikâyesini konu alıyor. Baş karakter, abisinin sevgilisine karşı aşırı korumacı ve zaman zaman komik derecede müdahaleci davranışlar sergiler. Bu durum hem aile içinde hem de ilişkilerde kaotik ve eğlenceli olaylara yol açar. Romantik komedi türündeki film, kardeşlik ilişkilerini mizahi bir dille ele alarak izleyiciye keyifli anlar sunar.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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