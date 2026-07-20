Gornik Zabrze sahibi kim, Gornik Zabrze Podolski'nin takımı mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçında Fenerbahçe'nin rakibi olan Gornik Zabrze, yalnızca sahadaki performansıyla değil kulübün sahiplik yapısı ve Lukas Podolski'nin kulüpteki rolüyle de dikkat çekiyor. Özellikle sosyal medyada sıkça gündeme gelen "Gornik Zabrze Podolski'nin takımı mı?" sorusu futbolseverler tarafından araştırılırken, kulübün sahibi ve Podolski'nin Gornik Zabrze ile ilişkisine dair detaylar merak ediliyor.

GORNIK ZABRZE SAHİBİ KİM?

Fenerbahçe ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde Polonya temsilcisi Gornik Zabrze hakkında araştırmalar hız kazandı. Sarı-lacivertli taraftarların en çok merak ettiği konuların başında ise kulübün sahibi ve Galatasaray ile Antalyaspor formalarıyla Süper Lig'de iz bırakan Lukas Podolski'nin kulüple olan bağı geliyor. Peki, Gornik Zabrze sahibi kim, Podolski'nin takımı mı?

GORNIK ZABRZE SAHİBİ KİM?

Gornik Zabrze'nin sahibi, Türk futbolseverlerin Galatasaray ve Antalyaspor formalarıyla yakından tanıdığı Alman futbol adamı Lukas Podolski'dir. Aktif futbol kariyerini noktalamasının ardından Podolski, doğup büyüdüğü bölgenin köklü kulübü Gornik Zabrze'nin yüzde 86 hissesini satın alarak kulübün en büyük hissedarı oldu.

GORNIK ZABRZE PODOLSKI'NİN TAKIMI MI?

Evet. Lukas Podolski, Gornik Zabrze'nin çoğunluk hisselerine sahip olması nedeniyle kulübün sahibi konumunda bulunuyor. Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Podolski, futbola başladığı ve çocukluk yıllarında desteklediği kulübün yönetimini devralarak Gornik Zabrze'nin geleceğinde söz sahibi oldu.

PODOLSKI GORNIK ZABRZE'Yİ NEDEN SATIN ALDI?

Lukas Podolski, daha önce yaptığı açıklamalarda Gornik Zabrze'nin çocukluk kulübü olduğunu ve kulübün yeniden eski başarılı günlerine dönmesini istediğini ifade etmişti. Kulübün hisselerini satın alan Podolski, hem sportif hem de mali anlamda Gornik Zabrze'yi güçlendirmeyi hedefliyor.

GORNIK ZABRZE'NİN HEDEFİ

Podolski'nin yönetimindeki Gornik Zabrze, Polonya Ekstraklasa'da yeniden zirve mücadelesi vermeyi ve Avrupa kupalarında kalıcı başarı elde etmeyi amaçlıyor. Yapılan yatırımlar ve yeni projelerle kulübün uzun vadede hem sportif hem de ekonomik açıdan daha güçlü bir yapıya kavuşması hedefleniyor.