Górnik Zabrze, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda muhtemel rakipleri arasında yer almasıyla Türk futbol kamuoyunun gündemine gelmiştir. Polonya’nın köklü kulüplerinden biri olan ekip, son dönemde hem kadro yapısı hem de Avrupa kupalarındaki olası eşleşme ihtimaliyle yakından takip edilmektedir. Peki, Gornik Zabrze hangi ülkede, nerenin takımı? Gornik Zabrze kadro değeri ne kadar? Detaylar...

GORNIK ZABRZE HANGİ ÜLKEDE, NERENİN TAKIMI?

Górnik Zabrze, Polonya futbolunun en köklü kulüplerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Polonya’nın güneyinde yer alan Zabrze şehrini temsil eden kulüp, ülkenin en üst seviye futbol ligi olan Ekstraklasa’da mücadele etmektedir.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu kapsamında Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri arasında yer almasıyla birlikte Türk futbol kamuoyunun gündemine taşınan Górnik Zabrze, tarihsel başarıları ve organizasyon yapısıyla dikkat çeken bir ekip konumundadır.

Fenerbahçe açısından bakıldığında, Avrupa kupalarında tecrübe farkı önemli bir kriter olarak öne çıkarken, Polonya temsilcisinin özellikle disiplinli oyun yapısı ve fizik gücüyle tanındığı bilinmektedir.

GORNIK ZABRZE KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Górnik Zabrze kadro değeri, Avrupa futbol piyasası içerisinde orta segmentte yer alan kulüpler arasında değerlendirilmektedir. Transfer piyasası analiz platformlarından elde edilen verilere göre takımın güncel toplam kadro değeri yaklaşık 24,70 milyon euro seviyesindedir.

Bu rakam, kulübün genç oyuncu gelişimi ve yabancı futbolcularla oluşturduğu hibrit kadro yapısının bir yansıması olarak değerlendirilmektedir.

KADRO YAPISI VE OYUNCU PROFİLİ

Górnik Zabrze kadrosu incelendiğinde dikkat çeken bazı temel özellikler bulunmaktadır:

Ortalama yaş: 27,1

Yabancı oyuncu oranı: %57,7

Fizik gücü yüksek oyuncu profili

Avrupa ve Güney Amerika kökenli futbolcuların ağırlığı

Bu yapı, takımın hem deneyim hem de fiziksel mücadele açısından dengeli bir kadro oluşturmasına olanak sağlamaktadır.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda eşleşme ihtimali bulunan bu iki takımın karşılaşması, hem Türkiye’de hem de Polonya’da büyük ilgi görmektedir.

Planlanan fikstür bilgisine göre:

İlk maç İstanbul’da (Kadıköy’de) 21 veya 22 Temmuz tarihlerinde

Rövanş karşılaşması ise 28 veya 29 Temmuz tarihlerinde Polonya’da oynanacaktır

Bu süreçte Fenerbahçe, taraftar desteğini arkasına alarak avantajlı bir skor elde etmeyi hedeflerken, Górnik Zabrze ise evinde oynayacağı rövanşta turu geçme planları yapacaktır.