Gönülden Bir Öğün Kartı nedir, kimler alabilir, şartları neler? Öğrencilerin kartına para mı yatırılacak, ne kadar yatırılacak?

İstanbul'da öğrenciler için hayata geçirilen yeni destek programı dikkat çekiyor. Gönülden Bir Öğün Kartı'nın ne olduğu, kimlerin yararlanabileceği ve hangi koşullarda verildiği merak konusu oldu. Ayrıca öğrencilerin kartlarına her ay para yatıp yatmayacağı ve miktarının ne olacağı da araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Bu yeni uygulama, eğitim hayatındaki çocuklar için nasıl bir kolaylık sağlayacak sorusu gündemde öne çıktı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÖNÜLDEN BİR ÖĞÜN KARTI NEDİR?

Gönülden Bir Öğün Kartı, ihtiyaç sahibi öğrencilere okul kantinlerinde kullanılmak üzere verilen bir sosyal destek uygulamasıdır. Kart sayesinde öğrenciler, okul kantinlerinde yemek ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilir.

GÖNÜLDEN BİR ÖĞÜN KARTINI KİMLER ALABİLİR?

Kart, özellikle eğitim hayatını sürdüren ve desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için hazırlanmıştır. Başvuru ve dağıtım süreci, İstanbul Valiliği ve ilgili vakıf ve kurumlar tarafından organize edilmektedir.

GÖNÜLDEN BİR ÖĞÜN KARTI ŞARTLARI NELER?

Kart, yalnızca okul kantinlerinde geçerlidir ve her ay düzenli olarak bakiye yüklenir. Kullanımı okul kantinindeki yemek ve zorunlu ihtiyaçlarla sınırlıdır. Kartın öğrenciye verilmesi, sosyal destek kriterlerine uygunluk ve Valiliğin belirlediği şartlarla sağlanır.

ÖĞRENCİLERİN KARTINA PARA MI YATIRILACAK?

Evet, öğrencilerin kartlarına her ay düzenli olarak para yüklenecek. Bu sayede öğrenciler, okul kantininde ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

ÖĞRENCİLERİN KARTINA NE KADAR YATIRILACAK?

Her öğrenci için her ay kartına 2 bin lira yükleme yapılacak. Bu destek, öğrencilerin eğitim hayatını ve okul kantinindeki temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak uygulanacak.