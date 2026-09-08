Gönül Dağı yeni sezon oyuncuları Gönül Dağı kimler, kadroya hangi oyuncular girdi, hangi oyuncular çıktı?
TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, 7. sezonuyla izleyici karşısına çıkarken oyuncu kadrosundaki değişiklikler de merak konusu oldu. Hikâyenin 15 yıl sonrasına taşındığı yeni sezonda Taner, Veysel ve Ramazan’ın çocukları ön plana çıkarken Yağız Kılınç, Berke Acar ve Kerem Alp Kabul gibi yeni isimler kadroya dahil oldu. Peki, Gönül Dağı yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular girdi, hangi oyuncular diziden çıktı?
Gönül Dağı’nın yeni sezonunda yaşanan zaman atlamasıyla birlikte Gedelli’de yeni bir dönem başladı. Esila Umut, Bilgesu Kural, Özge Bilici, Miray Akay, Erkan Sever, Onuryay Evrentan, Fırat Doğruloğlu, Okan Selvi ve Emir Özden gibi isimlerin katıldığı dizide Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Sercan Badur ise yeni sezonda kadroda yer almayan oyuncular arasında bulunuyor. İşte Gönül Dağı yeni sezon oyuncu kadrosu ve diziden ayrılan isimler...
GÖNÜL DAĞI 7. SEZONDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, 7. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç ve Nazlı Pınar Kaya’nın yer aldığı yapım, yeni sezonda 15 yıllık zaman atlamasıyla hikâyesini farklı bir döneme taşıyor. Taner, Veysel ve Ramazan’ın çocuklarının merkezde olacağı yeni sezonda kadroya çok sayıda yeni oyuncu dahil oldu. Yağız Kılınç, Berke Acar ve Kerem Alp Kabul başta olmak üzere yeni isimler, dizide önemli karakterlere hayat verecek. Öte yandan bazı oyuncular ise Gönül Dağı’na veda etti. Peki, Gönül Dağı yeni sezon oyuncuları kimler, hangi oyuncular kadroya katıldı, kimler ayrıldı? İşte Gönül Dağı 7. sezon oyuncu kadrosu ve karakterleri…
2020 yılında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Gönül Dağı, yıllar içerisinde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Taner, Veysel ve Ramazan isimli üç amcaoğlunun hayallerini ve mücadelelerini konu alan dizi, Anadolu kasabasındaki yaşamı aile, dostluk ve aşk hikâyeleriyle birlikte ekrana taşıdı.
Gönül Dağı’nın 7. sezonunda ise hikâyede önemli bir değişikliğe gidiliyor. Yaşanan 15 yıllık zaman atlamasının ardından Gedelli’de yeni bir dönem başlayacak. Bu süreçte Taner, Veysel ve Ramazan’ın çocukları Ali, Yusuf ve Ramazan Mete ön plana çıkacak.
GÖNÜL DAĞI’NDAN HANGİ OYUNCULAR AYRILDI?
Yeni sezon öncesinde Gönül Dağı oyuncu kadrosunda dikkat çeken ayrılıklar yaşandı. Dizide Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar ile Veysel karakterini canlandıran Semih Ertürk, 7. sezonda yapımda yer almayacak.
Dizinin önemli karakterlerinden Çetin Kaya’yı canlandıran Sercan Badur da Gönül Dağı’na veda eden isimler arasında bulunuyor. Özellikle Veysel karakterinin ayrılığı, dizinin yeni sezon hikâyesindeki değişimin önemli parçalarından biri oldu.
GÖNÜL DAĞI’NA 3 YENİ BAŞROL OYUNCUSU KATILDI
Gönül Dağı’nın 7. sezonunda hikâyenin merkezine Taner, Veysel ve Ramazan’ın çocukları yerleşecek. Bu kapsamda genç oyuncular Yağız Kılınç, Berke Acar ve Kerem Alp Kabul kadroya dahil oldu.
Yağız Kılınç, Berk Atan’ın canlandırdığı Taner’in oğlu Ali karakterine hayat verecek. Berke Acar, Semih Ertürk’ün canlandırdığı Veysel’in oğlu Yusuf karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Kerem Alp Kabul ise Cihat Süvarioğlu’nun hayat verdiği Ramazan’ın oğlu Ramazan Mete karakterini oynayacak.
Böylece dizinin ilk sezonlarından itibaren takip edilen üç amcaoğlunun hikâyesinden, onların çocuklarının hayatlarına uzanan yeni bir anlatı kurulacak.
GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?
Gönül Dağı’nın 7. sezonunda yalnızca üç genç başrol oyuncusu değil, farklı karakterleri canlandıracak birçok yeni isim de kadroya katıldı. Esila Umut, Miray Akay, Bilgesu Kural, Özge Bilici, Erkan Sever, Onuryay Evrentan, Fırat Doğruloğlu, Okan Selvi ve Emir Özden yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak.
Yeni oyuncuların canlandıracağı karakterler ise dizinin hikâyesine farklı ilişkiler ve çatışmalar kazandıracak.
GÖNÜL DAĞI YENİ OYUNCULARIN KARAKTERLERİ
Yeni sezonda Özge Bilici, Ramazan Mete’nin partneri Selin karakterini canlandıracak. Esila Umut ise Ali’nin partneri Zehra olarak hikâyeye dahil olacak. Bilgesu Kural, Yusuf’un partneri Aslı karakterine hayat verirken Miray Akay, Semih’in kızı Yağmur rolüyle izleyici karşısına çıkacak.
Erkan Sever dizide kaymakam karakterini oynarken Onuryay Evrentan kaymakamın eşine hayat verecek. Fırat Doğruloğlu Mahir, Okan Selvi Kazım karakteriyle kadroda yer alacak. Emir Özden ise Kahveci Rıfat’ın oğlu Ömer karakterini canlandıracak.
GÖNÜL DAĞI 221. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Gönül Dağı’nın yeni sezon ilk bölümünde Gedelli’de yılların ardından yaşanan değişim ekrana taşınacak. Kaya ailesi, yaşanan trajedinin ardından bir arada kalmaya çalışırken Taner saatçi dükkânında çalışmaya başlayacak.
Ali’nin Gedelli’ye dönüşü ise hikâyenin önemli gelişmelerinden biri olacak. Ali, çocukluğundan bildiği kasabanın yıllar içerisindeki değişimiyle karşılaşacak ve TVR’yi bulmaya çalışacak.
Öte yandan Veysel’in yokluğunda çocuklarına hem anne hem baba olmaya çalışan Cemile, oğlu Yusuf’un araba yarışlarıyla ilgili kararları nedeniyle zor bir süreç yaşayacak. Ramazan Mete ise Selin’i etkilemek için düğünde bir şov hazırlayacak.
Yeni sezonda Ali, Yusuf ve Ramazan Mete’nin babalarından kalan mirası nasıl devam ettirecekleri ve Gedelli’de kendi hikâyelerini nasıl kuracakları merak konusu olacak.
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