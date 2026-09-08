Gönül Dağı yeni sezon oyuncuları Gönül Dağı kimler, kadroya hangi oyuncular girdi, hangi oyuncular çıktı?

Gönül Dağı’nın yeni sezonunda yaşanan zaman atlamasıyla birlikte Gedelli’de yeni bir dönem başladı. Esila Umut, Bilgesu Kural, Özge Bilici, Miray Akay, Erkan Sever, Onuryay Evrentan, Fırat Doğruloğlu, Okan Selvi ve Emir Özden gibi isimlerin katıldığı dizide Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Sercan Badur ise yeni sezonda kadroda yer almayan oyuncular arasında bulunuyor. İşte Gönül Dağı yeni sezon oyuncu kadrosu ve diziden ayrılan isimler...

GÖNÜL DAĞI 7. SEZONDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, 7. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç ve Nazlı Pınar Kaya’nın yer aldığı yapım, yeni sezonda 15 yıllık zaman atlamasıyla hikâyesini farklı bir döneme taşıyor. Taner, Veysel ve Ramazan’ın çocuklarının merkezde olacağı yeni sezonda kadroya çok sayıda yeni oyuncu dahil oldu. Yağız Kılınç, Berke Acar ve Kerem Alp Kabul başta olmak üzere yeni isimler, dizide önemli karakterlere hayat verecek. Öte yandan bazı oyuncular ise Gönül Dağı’na veda etti. Peki, Gönül Dağı yeni sezon oyuncuları kimler, hangi oyuncular kadroya katıldı, kimler ayrıldı? İşte Gönül Dağı 7. sezon oyuncu kadrosu ve karakterleri…

2020 yılında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Gönül Dağı, yıllar içerisinde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Taner, Veysel ve Ramazan isimli üç amcaoğlunun hayallerini ve mücadelelerini konu alan dizi, Anadolu kasabasındaki yaşamı aile, dostluk ve aşk hikâyeleriyle birlikte ekrana taşıdı.

Gönül Dağı’nın 7. sezonunda ise hikâyede önemli bir değişikliğe gidiliyor. Yaşanan 15 yıllık zaman atlamasının ardından Gedelli’de yeni bir dönem başlayacak. Bu süreçte Taner, Veysel ve Ramazan’ın çocukları Ali, Yusuf ve Ramazan Mete ön plana çıkacak.

GÖNÜL DAĞI’NDAN HANGİ OYUNCULAR AYRILDI?

Yeni sezon öncesinde Gönül Dağı oyuncu kadrosunda dikkat çeken ayrılıklar yaşandı. Dizide Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar ile Veysel karakterini canlandıran Semih Ertürk, 7. sezonda yapımda yer almayacak.

Dizinin önemli karakterlerinden Çetin Kaya’yı canlandıran Sercan Badur da Gönül Dağı’na veda eden isimler arasında bulunuyor. Özellikle Veysel karakterinin ayrılığı, dizinin yeni sezon hikâyesindeki değişimin önemli parçalarından biri oldu.