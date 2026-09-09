Gönül Dağı Veysel diziden ayrıldı mı, Gönül Dağı Veysel öldü mü?

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nda Veysel karakterini canlandıran oyuncuyla ilgili ortaya atılan iddialar, izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin hayranları Veysel’in ölüp ölmediğini ve karakterin diziden ayrılıp ayrılmadığını araştırırken, konuya ilişkin gelişmeler merak ediliyor. TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, 7. sezonuyla izleyici karşısına çıkarken hikâyede yaşanan değişiklikler dikkat çekti. Dizinin ilk sezonundan itibaren önemli karakterlerden biri olan Veysel Kaya’nın yeni sezonda yer almaması, izleyicilerde büyük merak uyandırdı. “ Gönül Dağı Veysel öldü mü?”, “Veysel’e ne oldu?” ve “Semih Ertürk diziden ayrıldı mı?” soruları sosyal medyanın ve arama motorlarının gündemine taşındı.

GÖNÜL DAĞI VEYSEL ÖLDÜ MÜ?

Gönül Dağı’nın 5 Eylül 2026 Cumartesi akşamı ekrana gelen 221. bölümüyle başlayan 7. sezonunda Veysel Kaya’nın artık hayatta olmadığı ortaya çıktı. Yeni sezonda hikâyede yaklaşık 15 yıllık zaman atlamasına gidilirken, Veysel’in eşi Cemile’nin çocuklarını tek başına büyüttüğü görüldü. Veysel’in oğlu Yusuf’un büyümüş haliyle ekrana gelmesi de karakterin hikâyedeki akıbetini netleştirdi.

Ancak Veysel’in nasıl ve neden öldüğü henüz ayrıntılı şekilde açıklanmadı. Karakterin ölüm anı da 221. bölümde doğrudan gösterilmedi. Bu nedenle Veysel’in ölümüne ilişkin detayların ilerleyen bölümlerde ortaya çıkması bekleniyor.

VEYSEL’İ CANLANDIRAN SEMİH ERTÜRK DİZİDEN AYRILDI MI?

Gönül Dağı’nda Veysel Kaya karakterine hayat veren Semih Ertürk, yeni sezon öncesinde diziye veda etti. 2020 yılından bu yana yapımda yer alan oyuncunun ayrılığıyla birlikte Veysel karakterinin hikâyesi de sona erdi.

Taner, Ramazan ve Veysel’den oluşan üç amcaoğlunun hikâyesinde önemli bir yere sahip olan Veysel’in ayrılığı, dizinin yeni sezonundaki en dikkat çekici değişikliklerden biri oldu.

GÖNÜL DAĞI VEYSEL KİMDİR?

Veysel Kaya, Gönül Dağı’nın ilk bölümünden itibaren dizinin sevilen karakterleri arasında yer aldı. Taner ve Ramazan’ın amcaoğlu olan Veysel, sanayide yetişen ve kaportacılıkla uğraşan bir karakter olarak izleyici karşısına çıktı. Aynı zamanda icatlara ve yeni fikirlere meraklı olan Veysel, dizideki üç amcaoğlunun maceralarının önemli parçalarından biri oldu.

Veysel’in Cemile ile olan evliliği, ailesine bağlılığı ve Taner ile Ramazan’la yaşadığı olaylar dizinin unutulmaz hikâyeleri arasında yer aldı. Karakterin ölümüyle birlikte özellikle Cemile ve çocuklarının yaşamındaki değişim, yeni sezonun önemli konularından biri haline geldi.

SEMİH ERTÜRK KİMDİR?

Gönül Dağı’nın Veysel’i Semih Ertürk, 14 Ekim 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan oyuncu, kariyerine reklam filmleriyle başladı. 2015 yılında Yok Artık! filmiyle sinema dünyasına adım atan Ertürk, daha sonra farklı televizyon ve sinema projelerinde rol aldı.

Oyuncu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Taner karakterini, Mehmetçik: Kut’ül Amare yapımında ise Said karakterini canlandırdı. Ancak Ertürk’ün geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan yapım Gönül Dağı oldu. Oyuncu, 2020-2026 yılları arasında Veysel Kaya karakterine hayat verdi.

GÖNÜL DAĞI’NDA VEYSEL NEDEN YOK?

Semih Ertürk’ün Gönül Dağı’ndan ayrılması sonrasında senaryoda Veysel Kaya’nın hikâyesi de sonlandırıldı. 7. sezonda yapılan yaklaşık 15 yıllık zaman atlamasıyla birlikte Veysel’in hayatını kaybettiği izleyiciye aktarıldı.

Veysel’in ardından Cemile’nin çocuklarıyla birlikte verdiği yaşam mücadelesi ve ailesinin yaşadığı değişimler yeni sezon hikâyesinde öne çıkıyor. Veysel’in ölüm nedeni ise 221. bölüm itibarıyla açıklanmış değil. Karakterin geçmişte ne yaşadığı ve ölümünün hangi olay sonucunda gerçekleştiği, ilerleyen bölümlerde yapılacak açıklamalarla netleşebilir.