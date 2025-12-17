Haberler

Gönül Dağı Selma ölüyor mu, Melisa Sevinç diziden ayrılıyor mu?

Gönül Dağı Selma ölüyor mu, Melisa Sevinç diziden ayrılıyor mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Yeni bölüm fragmanını izleyenler ise Gönül Dağı Selma ölüyor mu, Melisa Sevinç diziden ayrılıyor mu, merak etti.

Gözde oyuncuların rol aldığı Gönül Dağı, Cumartesi akşamı TRT 1'deyepyeni bölümüyle seyircisiyle buluşuyor. Bölümün başlamasıyla kısa bir süre kala izleyiciler Gönül Dağı Selma ölüyor mu, Melisa Sevinç diziden ayrılıyor mu, merak etti.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taner'e babasını hatırlatacak geçmişten izler çıkar. Selma, Taner'e sürpriz yapmaya karar verir. İrfan'ı ziyaret ettiklerinde neler yaşanacaktır?

Kadir ve Selami'nin kız istemesi gerçekleşir. Kaya Ailesi'ni kız istemesi sırasında neler bekliyor?

Gözde'nin nazarı Selma, Asuman ve Cemile'ye değer. Kızlara nazar değdiğinde neler yaşanacaktır?

Çetin ve Leyla, kasabadan ayrılmaya karar verir. Esra, Çetin'in gidişini engelleyebilecek midir?

Gedelli kasabasına yaklaşan bir hortum vardır. Belediye hortum uyarısı verir. Hortum kasabaya zarar verecek midir?

Gönül Dağı Selma ölüyor mu, Melisa Sevinç diziden ayrılıyor mu?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU

Gönül Dağı; bozkırda yaşayan üç kuzenin, küçük bir kasabada kurdukları büyük hayallerin peşinden koşmasını konu alıyor. Taner ve kuzenleri, karşılarına çıkan engellere rağmen icatlarıyla imkânsızı gerçekleştirmeye çalışırken aynı zamanda dostluk, aşk ve aile bağlarının da sınandığı bir yaşam mücadelesi veriyor.

Gönül Dağı Selma ölüyor mu, Melisa Sevinç diziden ayrılıyor mu?

GÖNÜL DAĞI SELMA ÖLÜYOR MU?

Gönül Dağı yeni bölümde Taner telefonda"Selma yengemi kaybettik dayı, başın sağ olsun…" ? sözlerini duyuyor ve ok üzülüyor.Selma'nın durumu yeni bölümde netleşecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir

Kızıyla video paylaştı, gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Inter'e Dumfries'ten kötü haber

Taraftarları yıkan haber! 3 ay sahalardan uzak kalacak
Kızı ile torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kızı ile torununu öldüren caniye ceza yağdı
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Mahalle muhtarı torbacı çıktı

Ne günlere kaldık! Muhtarın aracından çıkanlar "Yok artık" dedirtti
title