Gözde oyuncuların rol aldığı Gönül Dağı, Cumartesi akşamı TRT 1'deyepyeni bölümüyle seyircisiyle buluşuyor. Bölümün başlamasıyla kısa bir süre kala izleyiciler Gönül Dağı Selma ölüyor mu, Melisa Sevinç diziden ayrılıyor mu, merak etti.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taner'e babasını hatırlatacak geçmişten izler çıkar. Selma, Taner'e sürpriz yapmaya karar verir. İrfan'ı ziyaret ettiklerinde neler yaşanacaktır?

Kadir ve Selami'nin kız istemesi gerçekleşir. Kaya Ailesi'ni kız istemesi sırasında neler bekliyor?

Gözde'nin nazarı Selma, Asuman ve Cemile'ye değer. Kızlara nazar değdiğinde neler yaşanacaktır?

Çetin ve Leyla, kasabadan ayrılmaya karar verir. Esra, Çetin'in gidişini engelleyebilecek midir?

Gedelli kasabasına yaklaşan bir hortum vardır. Belediye hortum uyarısı verir. Hortum kasabaya zarar verecek midir?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU

Gönül Dağı; bozkırda yaşayan üç kuzenin, küçük bir kasabada kurdukları büyük hayallerin peşinden koşmasını konu alıyor. Taner ve kuzenleri, karşılarına çıkan engellere rağmen icatlarıyla imkânsızı gerçekleştirmeye çalışırken aynı zamanda dostluk, aşk ve aile bağlarının da sınandığı bir yaşam mücadelesi veriyor.

GÖNÜL DAĞI SELMA ÖLÜYOR MU?

Gönül Dağı yeni bölümde Taner telefonda"Selma yengemi kaybettik dayı, başın sağ olsun…" ? sözlerini duyuyor ve ok üzülüyor.Selma'nın durumu yeni bölümde netleşecek.