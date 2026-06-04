Ekranların en çok izlenen yapımları arasında bulunan Gönül Dağı, her bölümüyle izleyicileri Anadolu’nun sıcak hikâyeleriyle buluşturuyor. Dizinin etkileyici kasaba atmosferi ve dikkat çeken doğal manzaraları, “Gönül Dağı hangi ilde çekiliyor?” ve “Gönül Dağı nerede çekiliyor?” sorularını gündeme taşıyor. İşte milyonlarca izleyicinin merak ettiği çekim yerleri ve diziye ev sahipliği yapan bölge hakkında detaylar.

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR? İŞTE DİZİNİN MERAK EDİLEN ÇEKİM YERİ

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alan Gönül Dağı, samimi hikâyesi ve Anadolu'nun sıcak atmosferini yansıtan sahneleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı sürdürüyor. Dizinin doğal güzelliklerle bezeli çekim mekanları ise izleyicilerin dikkatini çekiyor. Bu nedenle birçok kişi "Gönül Dağı nerede çekiliyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

GÖNÜL DAĞI HANGİ İLDE ÇEKİLİYOR?

Gönül Dağı dizisinin çekimleri ağırlıklı olarak Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştiriliyor. Tarihi dokusu, geniş bozkır manzaraları ve doğal köy yaşamını yansıtan yapısıyla Sivrihisar, dizinin atmosferine önemli katkı sağlıyor. Yapım ekibi, bölgenin doğal güzelliklerini ekranlara taşıyarak izleyicilere gerçekçi bir Anadolu hikâyesi sunuyor.

GEDELLİ KÖYÜ GERÇEKTE NEREDE?

Dizide hikâyenin merkezinde yer alan Gedelli Köyü, izleyiciler tarafından sıkça araştırılan konular arasında bulunuyor. Senaryoda geçen Gedelli Köyü'nün ismi, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı gerçek bir yerleşim yerinden esinleniyor. Ancak dizide görülen Gedelli Köyü sahneleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki kırsal alanlarda çekiliyor.

SİVRİHİSAR DİZİ TURİZMİNE KATKI SAĞLIYOR

Gönül Dağı'nın büyük ilgi görmesiyle birlikte Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi de dikkat çekmeye başladı. Dizinin çekim noktalarını görmek isteyen birçok ziyaretçi bölgeye ilgi gösterirken, ilçe son yıllarda dizi turizmi açısından önemli bir merkez haline geldi. Özellikle dizide kullanılan köy meydanları, sokaklar ve doğal alanlar hayranlar tarafından ziyaret ediliyor.

GÖNÜL DAĞI'NIN ÇEKİM MEKANLARI NEDEN MERAK EDİLİYOR?

Dizinin başarısında etkili olan unsurlardan biri de Anadolu kültürünü yansıtan doğal çekim mekanları olarak gösteriliyor. Bozkır manzaraları, köy yaşamı ve sıcak aile hikâyeleriyle öne çıkan Gönül Dağı, gerçek mekanlarda yapılan çekimleri sayesinde izleyicilere samimi bir atmosfer sunuyor. Bu nedenle dizinin çekildiği yerler her sezon yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor.