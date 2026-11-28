Gönül Dağı CANLI nereden izlenir, Gönül Dağı yeni bölüm, 233. bölüm nereden izlenir soruları dizinin takipçilerinin gündeminde. Gönül Dağı'nın 233. bölümü TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Dizi, yayın saatinde TRT 1'in resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasından ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de canlı olarak izlenebiliyor. Yeni bölümde Ali'nin vurulmasının ardından yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.

GÖNÜL DAĞI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Gönül Dağı, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Diziyi internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, TRT 1'in resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını ve TRT'nin dijital platformu tabii'yi kullanabiliyor. Bölüm, yayınlandıktan sonra tabii üzerinden tek parça olarak da izlenebiliyor.

GÖNÜL DAĞI 233. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zehra'yı istemeye gidecekleri sırada elinde çikolata ve çiçekle Yusuf'un önüne geçen Ali, kurşunların hedefi olur. Hastaneye kaldırılan Ali'nin durumu kritiktir. Ali'yi ameliyat edecek doktorun başka bir ameliyatta olması üzerine herkes, Doktor Kenan'ın ameliyata girmesini ister. Uzun süredir cerrahlık yapmayan Kenan kendine güvenemese de Taner'in ve Kaya ailesinin ısrarıyla ameliyata girer. Ali bu zorlu ameliyattan sağ çıkabilecek mi?

Saldırının failini arayan jandarma, Ali'yi vuran ya da vurduran kişiyi yakalayabilecek mi? Daha önce TVR'yi kanunsuz yollarla ele geçiren Mahir Bey'in bu saldırıyla bir bağlantısı var mı? Kurşunların asıl hedefinin kendisi olduğunu düşünen Yusuf ise Serhat'ın peşine düşer.

Her acıda metanetini koruyan Ciritçi Abdullah, torunu Ali'nin vurulmasının ardından Divane'yi ziyaret eder. Rüyasında Ali'yi gördüğünü söyleyen Divane, ona bir şey olup olmadığını sorar. İkili, Habil ile Kabil'in hikâyesine atıfta bulunarak kötülerin bir gün mutlaka cezalandırılacağını ve iyiliğin kazanacağını konuşur.

Oğullarının yaşadığı saldırıyla büyük bir acıya sürüklenen Taner ve Selma, bu zor günlerde birbirlerine daha da kenetlenir. Yıllar önce Veysel'ini kaybeden Cemile de yıkılan eltisi Selma'ya destek olarak her koşulda umudu korumanın önemini anlatır.

Gedelli'nin çok okunan gazetesi Yağmur Postası'nın el ele fotoğraflarını yayımladığı gizemli âşıkların kim olduğu da merak konusu olmaya devam ediyor. Yağmur ve Ömer, Sennur'un sırlarını açıklamaması için çabalarken, gizemli âşıkların peşine düşen Yaşar ve kızı Müjde, başka bir genç çifti el ele yakalayıp fotoğraflarını çeker. Gazeteye manşet olan bu çift kimdir?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU

Gönül Dağı, bozkırın ortasındaki küçük bir kasabada yaşayan üç kuzenin büyük hayallerinin peşinden koşmasını anlatıyor. Taner ve kuzenleri, karşılarına çıkan engellere rağmen icatlarıyla imkânsızı başarmaya çalışırken dostluk, aşk ve aile bağları da sınanıyor. Anadolu insanının dayanışmasını ve sıcaklığını ekrana taşıyan dizi, uzun yıllardır TRT 1'in en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor.