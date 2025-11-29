Haberler

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Merakla beklenen yapımı canlı takip etmek isteyen izleyiciler ise "Gönül Dağı canlı izle" şeklinde aramalar yapmaya başladı. Diziyi anbean takip etmek isteyenler, Gönül Dağı CANLI nereden izlenir, Gönül Dağı yen bölüm, 195. bölüm nereden izlenir, sorusuna yanıt arıyor.

Gözde oyuncuların rol aldığı Gönül Dağı, bu akşam TRT 1'de yayınlanan yepyeni bölümüyle seyircisiyle buluşuyor. Bölümün başlamasıyla birlikte izleyiciler, Gönül Dağı CANLI nereden izlenir, Gönül Dağı yen bölüm, 195. bölüm nereden izlenir, hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Amcaoğulları, İcat Akademisi'nin kapanması nedeniyle Leyla'yı haksız yere suçladıklarını fark edip büyük bir pişmanlık duyar. Bunun üzerine akademinin kapanışının ardındaki gerçekleri araştırmaya koyulurlar. Peki, akademiyi yeniden faaliyete geçirmeleri mümkün olacak mıdır? Selma ve Cemile ise akademi yeniden açılsa bile öğrenci bulmakta zorlanabileceklerini dile getirir. Taner, Gelincik'in önerisinden yola çıkarak bir icat yarışması düzenleme kararı alır. Yarışmanın nasıl sonuçlanacağı ise merak konusudur.

Bu sırada Leyla, mahalleden taşınma kararı alır ve Rıfat, ona karşı kendini suçlu hisseder. Leyla, Rıfat'ı affedecek midir? Öte yandan Esra, Çetin'in kendisine karşı mesafeli davranmaya başladığını fark eder. Çetin, duygularını bastırarak uzak durmaya çalışırken Esra, bu değişimin sebebini çözmeye çalışır. Taylan'ın boşanma davası da gündemdedir ve süreçte yaşanacak gelişmeler dikkatle izlenmektedir. Bozkırın sarı tarlalarında geçen Anadolu masalı, efsanelerle yoğrulmuş unutulmaz hikâyesiyle devam ediyor.

GÖNÜL DAĞI NEREDEN İZLENİR?

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana geliyor. Yapımı, TRT 1 kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU

Gönül Dağı; bozkırda yaşayan üç kuzenin, küçük bir kasabada kurdukları büyük hayallerin peşinden koşmasını konu alıyor. Taner ve kuzenleri, karşılarına çıkan engellere rağmen icatlarıyla imkânsızı gerçekleştirmeye çalışırken aynı zamanda dostluk, aşk ve aile bağlarının da sınandığı bir yaşam mücadelesi veriyor.

Osman DEMİR
