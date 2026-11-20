Gönül Dağı Ali öldü mü, Gönül Dağı Ali diziden ayrıldı mı, Ali neden ameliyata alındı, Ali'yi kim oynuyor ve Yağız Kılınç diziden ayrılıyor mu soruları, yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından dizinin takipçileri tarafından en çok araştırılan konular arasına girdi. Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanında Ali'nin ameliyata alındığı sahneler yer aldı. Ancak fragmanda Ali'nin hayatını kaybettiğine dair bir sahne bulunmuyor. Ali karakterine hayat veren Yağız Kılınç'ın ya da yapım ekibinin, oyuncunun diziden ayrıldığına ilişkin yaptığı bir açıklama da yok. Gönül Dağı'nın 7. sezonunda 15 yıllık zaman atlamasıyla hikâyeye katılan Ali'nin ameliyattan sağ çıkıp çıkmayacağı, yeni bölümde netlik kazanacak. İşte Gönül Dağı Ali karakteri ve yeni bölüm fragmanına dair merak edilenler.

GÖNÜL DAĞI ALİ ÖLDÜ MÜ?

Gönül Dağı'nda Ali karakterinin öldüğüne dair resmi bir bilgi bulunmuyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında Ali'nin ameliyata alındığı görülse de karakterin hayatını kaybettiğine ilişkin bir sahne yer almıyor. Ali'nin akıbeti, dizinin yeni bölümünde belli olacak.

GÖNÜL DAĞI ALİ AMELİYATA MI ALINDI?

Evet. Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanında Ali'nin ameliyata alındığı sahneler yer aldı. Fragman, Ali'nin sağlık durumuna ilişkin endişeleri beraberinde getirirken, ailesi ve sevdikleri ameliyattan gelecek haberi beklemeye başladı. Ali'nin ameliyattan nasıl çıkacağı ise yeni bölümün en merak edilen konusu haline geldi.

GÖNÜL DAĞI ALİ DİZİDEN AYRILDI MI?

Ali karakterine hayat veren Yağız Kılınç'ın Gönül Dağı'ndan ayrıldığına dair bir açıklama yapılmadı. Genç oyuncu, dizinin 7. sezon kadrosunda yer almaya devam ediyor. Yapım ekibi ya da TRT 1 tarafından Ali karakterinin hikâyeden çıkarılacağına ilişkin bir duyuru da bulunmuyor.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gönül Dağı'nın yeni bölümünde Ali'nin ameliyatı hikâyenin merkezinde yer alacak. Ali'nin ameliyata alınmasıyla birlikte ailesi zor saatler geçirirken, ameliyatın sonucu karakterin dizideki geleceğini de belirleyecek. İzleyiciler, Ali'nin bu zorlu süreci atlatıp atlatamayacağını yeni bölümde öğrenecek.