Gönül Dağı Ali öldü mü, Gönül Dağı Ali diziden ayrıldı mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanı, izleyicileri endişelendirdi. Fragmanda Taner'in oğlu Ali'nin ameliyata alındığı görülürken, izleyiciler genç karakterin hayatını kaybedip kaybetmeyeceğini ve Yağız Kılınç'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak etmeye başladı.
Gönül Dağı Ali öldü mü, Gönül Dağı Ali diziden ayrıldı mı, Ali neden ameliyata alındı, Ali'yi kim oynuyor ve Yağız Kılınç diziden ayrılıyor mu soruları, yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından dizinin takipçileri tarafından en çok araştırılan konular arasına girdi. Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanında Ali'nin ameliyata alındığı sahneler yer aldı. Ancak fragmanda Ali'nin hayatını kaybettiğine dair bir sahne bulunmuyor. Ali karakterine hayat veren Yağız Kılınç'ın ya da yapım ekibinin, oyuncunun diziden ayrıldığına ilişkin yaptığı bir açıklama da yok. Gönül Dağı'nın 7. sezonunda 15 yıllık zaman atlamasıyla hikâyeye katılan Ali'nin ameliyattan sağ çıkıp çıkmayacağı, yeni bölümde netlik kazanacak. İşte Gönül Dağı Ali karakteri ve yeni bölüm fragmanına dair merak edilenler.
GÖNÜL DAĞI ALİ ÖLDÜ MÜ?
Gönül Dağı'nda Ali karakterinin öldüğüne dair resmi bir bilgi bulunmuyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında Ali'nin ameliyata alındığı görülse de karakterin hayatını kaybettiğine ilişkin bir sahne yer almıyor. Ali'nin akıbeti, dizinin yeni bölümünde belli olacak.
GÖNÜL DAĞI ALİ AMELİYATA MI ALINDI?
Evet. Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanında Ali'nin ameliyata alındığı sahneler yer aldı. Fragman, Ali'nin sağlık durumuna ilişkin endişeleri beraberinde getirirken, ailesi ve sevdikleri ameliyattan gelecek haberi beklemeye başladı. Ali'nin ameliyattan nasıl çıkacağı ise yeni bölümün en merak edilen konusu haline geldi.
GÖNÜL DAĞI ALİ DİZİDEN AYRILDI MI?
Ali karakterine hayat veren Yağız Kılınç'ın Gönül Dağı'ndan ayrıldığına dair bir açıklama yapılmadı. Genç oyuncu, dizinin 7. sezon kadrosunda yer almaya devam ediyor. Yapım ekibi ya da TRT 1 tarafından Ali karakterinin hikâyeden çıkarılacağına ilişkin bir duyuru da bulunmuyor.
GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Gönül Dağı'nın yeni bölümünde Ali'nin ameliyatı hikâyenin merkezinde yer alacak. Ali'nin ameliyata alınmasıyla birlikte ailesi zor saatler geçirirken, ameliyatın sonucu karakterin dizideki geleceğini de belirleyecek. İzleyiciler, Ali'nin bu zorlu süreci atlatıp atlatamayacağını yeni bölümde öğrenecek.
GÖNÜL DAĞI ALİ KİMDİR?
Ali, Gönül Dağı'nın sevilen karakterlerinden Taner'in oğlu. Dizinin 7. sezonunda yaşanan 15 yıllık zaman atlamasının ardından hikâyeye dahil olan Ali, yeni kuşağın en önemli temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor. Esila Umut'un canlandırdığı Zehra karakteri de Ali'nin hikâyesinde önemli bir yer tutuyor.
GÖNÜL DAĞI ALİ'Yİ KİM OYNUYOR?
Gönül Dağı'nda Ali karakterini genç oyuncu Yağız Kılınç canlandırıyor. Kılınç, dizinin yeni sezonunda kadroya katılan genç oyuncular arasında yer alıyor.
YAĞIZ KILINÇ KİMDİR?
Yağız Kılınç, 16 Temmuz 2007'de İstanbul'da doğdu. Genç oyuncu 19 yaşında. Kılınç, oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başladı ve 2015 yapımı Yaktın Beni filmiyle sinemaya adım attı. Tozkoparan serisinde canlandırdığı Sinan Karayaman karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Yağız Kılınç, Kod Adı Kırlangıç ve Aşkın Kanunu gibi yapımlarda da rol aldı.
GÖNÜL DAĞI 7. SEZONDA KİMLER AYRILDI?
Gönül Dağı'nın 7. sezonu öncesinde Hazal Çağlar (Asuman), Semih Ertürk (Veysel) ve Sercan Badur kadrodan ayrıldı. Semih Ertürk'ün ayrılışıyla birlikte hikâyede Cemile, çocuklarını yalnız büyütmeye başladı.
GÖNÜL DAĞI 7. SEZONDA KİMLER KATILDI?
Gönül Dağı'nın 7. sezon kadrosuna Yağız Kılınç (Ali), Berke Acar (Yusuf) ve Kerem Alp Kabul (Ramazan Mete) başta olmak üzere çok sayıda yeni oyuncu katıldı. Kadroya katılan diğer isimler arasında Esila Umut (Zehra), Miray Akay (Yağmur), Bilgesu Kural (Aslı), Özge Bilici (Selin), Erkan Sever (Kaymakam), Onuryay Evrentan (Serpil), Fırat Doğruloğlu (Mahir), Okan Selvi (Kazım) ve Emir Özden (Ömer) yer alıyor.
GÖNÜL DAĞI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Gönül Dağı, TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümleri ve fragmanları, TRT'nin resmi dijital platformları üzerinden de izlenebiliyor.