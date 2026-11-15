Gonca Cilasun kaç yaşında? Barış Yalçın iddiasını yalanlayan Gonca Cilasun kimdir?

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Gonca Cilasun 60 yaşında. Uzak Şehir'in Sadakat'i, dizide Erol'u oynayan rol arkadaşı Barış Yalçın'la aşk yaşadığı iddiasını 14 Kasım 2026'da Instagram hesabından yalanladı.

Konuşmalar birkaç gün önce sosyal medyada başladı. Cilasun bir manzara fotoğrafı paylaşıp altına "Kalbim şurada kaldı" yazmıştı; Yalçın'ın "Kalır tabi" yorumu ve bıraktığı kırmızı kalp X'te aşk iddiasına dönüştü.

GONCA CİLASUN KAÇ YAŞINDA?

Gonca Cilasun 60 yaşında. Oyuncu 1966'da İstanbul'da doğdu; televizyondaki ilk dizisi Arka Sıradakiler başladığında 44 yaşındaydı.

GONCA CİLASUN BARIŞ YALÇIN İLE SEVGİLİ Mİ?

Hayır, Gonca Cilasun Barış Yalçın ile sevgili değil. Cilasun, Yalçın'ı setteki can arkadaşlarından biri olarak tanımladı ve aralarında "çok iyi iki arkadaş" olmanın ötesinde bir şey olmadığını yazdı.

Oyuncu, haberleri ilk gördüklerinde birlikte güldüklerini ama konuşmaların uzamasından sıkıldığını anlattı. Yalçın'ın yorumunu fotoğrafa verilmiş bir destek olarak gördüğünü söyledi. Açıklamasını şakayla bitirdi: böyle bir iddia duyanların önce kendisine sormasını istedi, "nasibimi de kapatmayın" dedi. Barış Yalçın konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

GONCA CİLASUN KİMDİR?

Gonca Cilasun, Kanal D dizisi Uzak Şehir'de Sadakat Albora karakterini canlandıran oyuncu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde oyunculuk okudu, mesleğe tiyatroda başladı. Televizyona ise 2010'da geçti.

Bugün TRT Tabii dizisi Çırak'ta da Nigar karakterini oynuyor. Bu dizinin kadrosunda Ozan Akbaba'yla birlikte Barış Yalçın da var, yani ikili iki ayrı yapımda aynı sette çalışıyor.

GONCA CİLASUN NERELİ?

Gonca Cilasun İstanbullu. Üniversite için Ankara'ya gitti, oyunculuk eğitimini orada aldı.

GONCA CİLASUN NASIL KİLO VERDİ?

Gonca Cilasun rolü için kilo verdi. Uzak Şehir'in ikinci sezon finalinde Sadakat oğlu Boran'ı vuruyor, sonra depresyona giriyor. Cilasun, karakterin yaşadığı evlat acısını bedeniyle de yansıtmak istediğini anlattı.

Sadakat'e benzeyip benzemediği sorulduğunda karakteri "dünyanın en geçimsiz kadını" diye tarif etti. Öyle biri olmak istemediğini de ekledi.

GONCA CİLASUN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Gonca Cilasun, Arka Sıradakiler'in ardından Umutsuz Ev Kadınları, Sudan Çıkmış Balıklar, Merhamet, Benim Hala Umudum Var, Kayıp, Not Defteri ve Karagül'de rol aldı.

Kösem dönemini anlatan Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra Kırlangıç Fırtınası, Gülizar, Çarpışma ve Sefirin Kızı geldi. Uzak Şehir ile Çırak bugün oynadığı iki dizi.