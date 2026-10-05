Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Göksel Arsoy’un vefatının ardından sanatçının özel hayatı ve ailesi de merak konusu oldu. Özellikle uzun yıllar boyunca gözlerden uzak bir yaşam süren eşi Soley Arsoy’un hayatı, yaşı ve çocukları araştırılmaya başlandı. Peki, Göksel Arsoy eşi Soley Arsoy kimdir, yaşıyor mu? Soley Arsoy kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

GÖKSEL ARSOY EŞİ SOLEY ARSOY KİMDİR?

Soley Arsoy, Göksel Arsoy’un 1961 yılından bu yana eşi olarak biliniyor. Arsoy’un kızlık soyadının Oben olduğu ve kaynaklarda Soley Oben adıyla da yer aldığı görülüyor. İstanbul Ansiklopedisi arşivindeki Göksel Arsoy kaydında da sanatçının 1961 yılında Soley Oben ile evlendiği ve bu evlilikten Aşkım ile Gökhan adında iki çocuğunun olduğu belirtiliyor.

Soley Arsoy’un eğitim hayatı Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde geçti. Günümüzde Robert Kolej olarak bilinen kurumda eğitim gören Arsoy, İngilizce eğitimi aldı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğrenim gördü.

Üniversite eğitimi sırasında Yeşilköy Havaalanı’nda faaliyet gösteren yabancı bir havacılık şirketinde çalışmaya başladı. Göksel Arsoy da aynı dönemde Yeşilköy Havaalanı’nda bir İngiliz firmasında çalışıyordu. İkilinin yolları 1957 yılında havaalanında kesişti.

Göksel Arsoy’un sinema kariyerinde yükselişe geçtiği dönemde devam eden birliktelikleri, 12 Nisan 1961 tarihinde evlilikle sonuçlandı. Dönemin Sinema dergilerinde de Göksel Arsoy ve Soley Oben isimlerinin birlikte yer aldığı görülüyor.

SOLEY ARSOY YAŞIYOR MU?

Soley Arsoy günümüzde yaşamını sürdürmektedir. Göksel Arsoy ile 12 Nisan 1961 tarihinde evlenen Soley Arsoy, sanatçının sinema kariyerinin yanı sıra yapımcılık ve sahne çalışmalarının devam ettiği dönemlerde de aile yaşamını sürdürdü.

Uzun yıllar boyunca magazin dünyasının önünde yer almak yerine özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Soley Arsoy’un, eşi Göksel Arsoy’un kariyerinin yoğun olduğu dönemlerde aile hayatına odaklandığı belirtiliyor.

SOLEY ARSOY KAÇ YAŞINDA?

Soley Arsoy’un doğum tarihi ve buna bağlı olarak net yaşı hakkında verilen bilgiler arasında kesin bir tarih bulunmamaktadır. Bu nedenle Soley Arsoy’un yaşı konusunda doğrulanmamış bir rakam vermek yerine, bilinen yaşam öyküsüyle sınırlı kalmak gerekiyor.

Soley Arsoy’un eğitim hayatı Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde başladı. Ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğrenim gördü ve üniversite yıllarında Yeşilköy Havaalanı’nda yabancı bir havacılık şirketinde çalıştı.

SOLEY ARSOY NERELİ?

Soley Arsoy’un nereli olduğuna ilişkin verilen bilgilerde net bir doğum yeri bilgisi bulunmamaktadır. Eğitim ve çalışma hayatının İstanbul merkezli olduğu bilinen Soley Arsoy, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde eğitim gördü ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğrenim gördü.

SOLEY ARSOY İLE GÖKSEL ARSOY'UN ÇOCUKLARI

Soley Arsoy ile Göksel Arsoy’un evliliklerinden Aşkım Arsoy ve Gökhan Arsoy olmak üzere iki çocukları dünyaya geldi. Göksel Arsoy hakkında İstanbul Ansiklopedisi arşivinde yer alan kayıtta da sanatçının Soley Oben ile evliliğinden Aşkım ve Gökhan adında iki çocuğu olduğu aktarılıyor.

Çiftin ilk çocukları Aşkım Arsoy, 1963 yılında dünyaya geldi. İkinci çocukları Gökhan Arsoy ise 1965 doğumludur.

Gökhan Arsoy, ilerleyen yıllarda babasının izinden giderek oyunculuk ve televizyon dünyasında çalışmalar yaptı. Böylece Göksel Arsoy’un sanat kariyeriyle başlayan aile hikâyesi, oğlu Gökhan Arsoy’un oyunculuk çalışmalarıyla da devam etti.

Soley ve Göksel Arsoy’un 1961 yılında başlayan evlilikleri, iki çocukları Aşkım ve Gökhan’ın da katılmasıyla aile yaşamına dönüştü. Soley Arsoy ise bu süreç boyunca daha çok özel hayatıyla ve ailesiyle öne çıktı.