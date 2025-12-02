Gökhan Özoğuz kimdir? Gökhan Özoğuz kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Gökhan Özoğuz, sahne enerjisi ve müzikteki farklı tarzıyla yıllardır adından söz ettiriyor. Athena grubunun solisti olarak kazandığı ün, onu sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da tanınan bir sanatçı haline getirdi. Peki, Gökhan Özoğuz'un müzik yolculuğu nasıl başladı, hangi projelerde yer aldı ve özel hayatında neler yaşandı? Detaylar merak edenler için haberin devamında sizleri bekliyor.

GÖKHAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden ve "Athena" grubunun solistidir. 14 Ekim 1976'da İstanbul'da doğmuş olan Özoğuz, müziğe olan ilgisini gençliğinde babasının İtalyanca şarkılar söylemesi sayesinde geliştirmiştir. İkiz kardeşi Hakan Özoğuz ile birlikte Athena grubunun kuruluşunda yer almış, lise yıllarında Pentagram'ın gitaristi Ümit Yılbar'dan gitar dersi alarak beste yapmaya başlamıştır.

Açık Öğretim Fakültesi mezunu olan Özoğuz, müzik kariyerinin yanı sıra televizyon ve sinema projelerinde de adından söz ettirmiştir.

GÖKHAN ÖZOĞUZ KAÇ YAŞINDA?

14 Ekim 1976 doğumlu olan Gökhan Özoğuz, 2025 itibarıyla 49 yaşındadır.

GÖKHAN ÖZOĞUZ NERELİ?

Gökhan Özoğuz, İstanbul doğumlu bir müzisyen ve sanatçıdır.

GÖKHAN ÖZOĞUZ'UN KARİYERİ

Müzik kariyerine Athena grubunun solisti olarak başlayan Gökhan Özoğuz, 2004 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi "For Real" adlı şarkıyla temsil ederek ülkeye en yüksek puanı getiren şarkıyı seslendirmiştir. 2006-2010 yılları arasında İngiltere'de müzik eğitimi almış, ardından Türkiye'ye dönerek 2013'ten itibaren Star TV'de yayınlanan "O Ses Türkiye" yarışmasında jüri üyeliği yapmıştır. 2015 sezonunda jüri koltuğunu ikiz kardeşi Hakan ile paylaşmıştır.

Gökhan Özoğuz, müzik kariyerini albümlerle pekiştirmiş; "Holigan", "Tam Zamanı Şimdi", "Her Şey Yolunda", "US", "Athena", "İT", "100 Şerefli Yıl", "Pis", "Ben Böyleyim" ve "Altüst" gibi albümleriyle dikkat çekmiştir. Ayrıca sinemada da kendini göstermiş; "O Şimdi Asker", "O Şimdi Mahkum", "Tramvay" ve "Tatlı Kaçıklar" gibi yapımlarda rol almıştır.

Sanatçı, aynı zamanda din ve tasavvufa ilgi duymakta; çocukluğundan beri Müslüman olduğunu belirtmiş ve tasavvuf konusunda öğrenmeye açık bir yaklaşım sergilemiştir. 2012 yılında Melis Ülken ile evlenen Gökhan Özoğuz'un üç çocuğu bulunmaktadır.