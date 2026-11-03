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Takasbank'ta genel müdürlük görevinde yaşanan değişikliğin ardından Gökhan Elibol'un kariyeri ve özgeçmişi merak konusu oldu. Yunus Arıncı'nın istifasının ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında, bankanın Piyasalar ve Operasyon Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Elibol'un vekaleten genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmesine karar verildi. Peki, Gökhan Elibol kimdir, ne iş yapıyor? Gökhan Elibol kaç yaşında, nereli? Detaylar...

GÖKHAN ELİBOL KİMDİR?

Gökhan Elibol, bankacılık ve finans sektöründe yöneticilik yapan, Takasbank'ta Piyasalar ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan bir isimdir. 1983 yılında Erzincan'da dünyaya gelen Elibol, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Kariyerine vergi müfettişi olarak başlayan Elibol, BDDK'daki görevinin ardından 2016 yılında Takasbank bünyesine katılmıştır.

GÖKHAN ELİBOL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1983 yılında Erzincan'da dünyaya gelen Gökhan Elibol, 2026 yılı itibarıyla 42 veya 43 yaşındadır. Doğum gününe ilişkin kesin bilgi kamuya açık kaynaklarda yer almadığından net yaşı doğrulanamamaktadır.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Elibol, eğitim hayatını Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde aldığı lisans eğitimiyle sürdürdü. Hukuk alanında da eğitim alan Elibol, avukatlık ve arabuluculuk ruhsatlarına sahiptir.

GÖKHAN ELİBOL NE İŞ YAPIYOR?

Gökhan Elibol, finans ve bankacılık sektöründe yöneticilik yapan bir isimdir. Meslek hayatına Maliye Bakanlığı bünyesinde vergi müfettişi olarak başlayan Elibol, daha sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) Bankalar Yeminli Murakıbı olarak görev yaptı.

BDDK'da yaklaşık 10 yıl çalışan Elibol, bu süreçte mevduat, katılım ve yatırım bankaları ile çeşitli finansal kuruluşların denetimlerinde yer aldı. Risk yönetimi, mali yapı ve finansal denetim alanlarında çalışmalar yürüttü.

2016 yılında Takasbank bünyesinde Piyasalar ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Elibol, bankanın çeşitli projelerinde sorumluluk üstlendi.

GÖKHAN ELİBOL'UN KARİYERİ VE GÖREVLERİ

Takasbank bünyesinde uzun yıllardır görev yapan Gökhan Elibol, Altın Transfer Sistemi, Çek Takas Sistemi, SWAP Piyasası, BISTECH Projesi ve Kamu Teminat Yönetimi Sistemi gibi önemli projelerin kuruluş süreçlerinde yer aldı.

Elibol, Nisan 2019-Mart 2021 döneminde de Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini vekaleten yürüttü. Mart 2021'de Avşar Sungurlu'nun genel müdür olarak atanmasının ardından genel müdür yardımcılığı görevine devam etti.

Son olarak 2 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan kararla yeniden vekaleten genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildi.

GÖKHAN ELİBOL EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Gökhan Elibol'un kamuya açık özgeçmişinde evli ve iki çocuk babası olduğu bilgisi yer alıyor. Özel hayatına ilişkin bunun dışında ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor.