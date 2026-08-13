Giresun sel SON DAKİKA! Giresun sel felaketinde hayatını kaybeden kız kardeşler ve anne kim?

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Hamzalı köyünde etkili olan şiddetli sağanak, Zıva Deresi’nin taşmasına neden oldu. Dere kenarında piknik yapan Kırca ailesi, aniden yükselen sel sularının arasında kaldı. Olayda anne Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca yaşamını yitirdi. Baba Mehmet Kırca ise çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda anne ve iki kızının cansız bedenlerine farklı noktalarda ulaşıldı.

GIRESUN SEL SON DAKİKA!

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Hamzalı köyünde önceki gün saat 16.00 sıralarında etkili olan kuvvetli yağış, bölgede sel ve taşkına yol açtı. Şiddetli yağışın ardından Zıva Deresi’nin su seviyesi hızla yükseldi. Dere yatağının taşmasıyla yollar ve tarım arazileri su altında kaldı.

Sel sırasında İstanbul’dan memleketleri Hamzalı köyüne gelen Kırca ailesi de dere kenarında bulunuyordu. Ailenin piknik yaptığı sırada dere debisinin yaklaşık 3 metreye kadar yükselmesiyle olay meydana geldi.

Baba Mehmet Kırca’nın sulara kapılması üzerine çevrede bulunan köylüler, gelen çığlık sesleri doğrultusunda bölgeye yöneldi. Mehmet Kırca, vatandaşların müdahalesiyle dereden çıkarıldı. Ancak Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca sel sularına kapılarak gözden kayboldu.

80 KİŞİLİK ARAMA-KURTARMA EKİBİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine bölgeye yaklaşık 80 kişilik arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, Zıva Deresi çevresinde ve dere yatağı boyunca arama çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar sırasında ilk olarak Burcu Kırca’nın cansız bedenine ulaşıldı. Aramalarını sürdüren ekipler, Burçin Kırca’nın cansız bedenini ise olay yerinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki, Zıva Deresi’nin denize döküldüğü Çavuşlu sahilinde buldu.

Anne Zekiye Kırca için de ekiplerin arama çalışmaları sabah saatlerinde yoğunlaştırıldı.

ANNENİN CANSIZ BEDENİ 4 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Arama-kurtarma ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Zekiye Kırca’nın cansız bedenine de ulaşıldı. Anne Kırca’nın cansız bedeninin, olayın meydana geldiği bölgenin yaklaşık 4 kilometre uzağında bulunduğu belirtildi.

Böylece sel sırasında kaybolan Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca’nın cansız bedenlerine ulaşılmış oldu. Üç kişinin cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

GIRESUN SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBEDEN KIZ KARDEŞLER VE ANNE KİM?

Giresun’un Görele ilçesindeki sel felaketinde hayatını kaybeden kişiler Zekiye Kırca ile kızları Burcu Kırca ve Burçin Kırca olarak açıklandı.

Kırca ailesinin İstanbul’dan memleketleri olan Hamzalı köyüne tatil amacıyla geldiği öğrenildi. Ailenin olaydan bir gün önce köye ulaştığı belirtildi.

Baba Mehmet Kırca’nın yaklaşık iki yıl önce köyde iki katlı bir ev yaptırmaya başladığı, Burcu ve Burçin Kırca’nın da yeni evlerini görmek amacıyla aileleriyle birlikte memlekete geldiği bilgisi paylaşıldı.

Ailenin köye geldikten sonra dere kenarında piknik yaptığı ve ardından İstanbul’a dönmeyi planladığı belirtildi. Ancak şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel, ailenin dönüş planının gerçekleşmesine engel oldu.

CENAZELER PERŞEMBE GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK

Sel felaketinde yaşamını yitiren Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca’nın cenazelerinin, otopsi işlemlerinin ardından Hamzalı köyüne götürülmesi ve Perşembe günü köy mezarlığında toprağa verilmesi planlanıyor.

Olayla ilgili arama-kurtarma çalışmaları, kayıp kişilerin bulunmasının ardından tamamlanırken, selin etkilediği bölgelerdeki çalışmalar da devam ediyor.

SEL FELAKETİNDE YAŞANANLAR

Hamzalı köyünde meydana gelen olayda süreç, kuvvetli yağışın ardından Zıva Deresi’nin taşmasıyla başladı. Dere kenarında bulunan Kırca ailesi, su seviyesinin kısa sürede yükselmesiyle sel sularının arasında kaldı.

Mehmet Kırca sudan çıkarılırken, Zekiye Kırca ve iki kızı için arama çalışması başlatıldı. Çalışmalarda Burcu Kırca’nın cansız bedeni ilk olarak bulunurken, Burçin Kırca’nın cansız bedenine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Çavuşlu sahilinde ulaşıldı. Anne Zekiye Kırca’nın cansız bedeni ise olay yerinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulundu.

Kırca ailesinden üç kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından cenazelerin Perşembe günü Hamzalı köy mezarlığında defnedileceği bildirildi.